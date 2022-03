Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Enzo Fittipaldi disputa a etapa de abertura da temporada de 2022 da Fórmula 2, acelerando no Circuito Internacional do Bahrein, pista inédita em seu currículo e onde aconteceu a segunda bateria de testes de pré-temporada da categoria.

Este ano será a primeira temporada completa de Enzo na Fórmula 2 e ele seguirá defendendo a Charouz Racing System, equipe tcheca com quem correu na FIA Fórmula 3 e nas etapas de Monza e Sochi da F2.

“Eu estou muito feliz de estar aqui”, disse Enzo. “Sentei no carro pela primeira vez depois do acidente em Jeddah e me senti bem. O assento está muito bom, eu me sinto preparado e confortável para encarar esta temporada da F2. Sem falar que estou aqui com meu irmão, alguém que me apoia tanto, é ótimo demais”, disse Enzo, que tem o Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, PLGG, Furia e HyperX como patrocinadores.

Para já entrar em clima de semana de corrida, Enzo acompanhou seu irmão, Pietro Fittipaldi, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, vendo o trabalho das equipes da maior categoria do esporte a motor de perto.

As atividades de pista da Fórmula 2 começam na sexta-feira (18) com treino livre às 6h35 e classificação às 13h25. Com o novo formato da categoria, uma prova acontece no sábado, às 13h40, e no domingo outra prova, a chamada Feature Race ou Corrida Principal, terá sua largada às 7h40. Todas as atividades de pista da F2 contam com transmissão ao vivo pelo canal BandSports.

