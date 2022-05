Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2, principal categoria de acesso à F1, disputou neste sábado (21) em Barcelona, a primeira prova de sua quarta etapa, marcada por uma grande largada – e por mais uma vitória – de Felipe Drugovich. O paranaense, que venceu pela quinta vez na categoria, recuperou-se de forma perfeita de uma sexta-feira em que viveu uma tomada de tempos complicada e de uma punição imposta pelos Comissários Desportivos.

Sendo o 10º colocado na tomada de tempos depois de um erro na estratégia, Drugovich deveria largar na pole position na Sprint Race, disputada hoje (21) em Barcelona, obedecendo a regra de grid invertido entre os 10 primeiros. Entretanto, a perda de três posições fez com que o piloto da equipe MP Motorsport largasse em 4º.

Com uma largada perfeita, Felipe Drugovich superou dois concorrentes à sua frente – o pole position Calan Williams teve que largar dos boxes – e assumiu a liderança da prova antes mesmo de chegar à primeira curva. Depois disso, o piloto de Maringá (PR) tratou de abrir e manter uma diferença superior a 1 segundo para deixar Ayumu Iwasa, o segundo colocado.

“Foi muito boa corrida hoje e a largada foi o fator chave para esta vitória”, disse Drugovich. “Conseguimos maximizar, vencendo, marcando a melhor volta e somando todos os pontos possíveis. O carro estava ótimo e no final eu vi que tinha uma boa vantagem. Comecei a ‘esfriar’ os pneus em uma volta para tentar marcar a melhor volta na seguinte e consegui isso duas vezes.

“O foco é total para amanhã, vamos cuidar dos ajustes finos no carro. Vou tentar repetir a largada de hoje e buscar uma boa estratégia para somar mais pontos e também a vitória”, completou.

A quarta etapa da Fórmula 2 será encerrada neste domingo, com a disputa da Feature Race, a corrida mais longa e mais valiosa da rodada. Drugovich largará em 10º e a prova terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Bandsports às 6h35 (horário de Brasília).

VÍDEO: Drugovich abre o baú e revela trajetória "difícil" até chegar à F2

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: