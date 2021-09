F2 e F3 voltarão a ter rodadas duplas com F1 em 2022

A Fórmula 2 e a Fórmula 3 acontecerão nos mesmos fins de semana da Fórmula 1 no próximo ano, em uma mudança nos formatos das categorias de acesso.

Ambas as séries voltarão a correr lado a lado na maioria das corridas, como antes de 2021.

A partir do próximo ano, cada etapa de ambos os campeonatos incluirá um treino livre, uma sessão de classificação e duas corridas.

A sessão de classificação de sexta-feira determinará o grid da corrida de domingo, enquanto a ordem de largada da corrida de sábado será determinada revertendo os 10 primeiros para F2 e os 12 primeiros para F3.

As categorias foram separadas para esta temporada, em uma tentativa de economizar dinheiro para as equipes, mas as mudanças foram criticadas, por ter longos intervalos entre as corridas e confusão entre os fãs.

O número de eventos de F2 e F3, que acontecerão ao lado da Fórmula 1, será anunciado no próximo mês.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse: “Temos o prazer de anunciar as mudanças no formato do fim de semana da Fórmula 2 e 3 para a próxima temporada e agradeço a Bruno [Michel, CEO da F2 e F3] e às equipes de seus esforços para fazer isso acontecer.”

"Queremos garantir que todos os nossos fãs tenham o máximo de entretenimento durante um fim de semana de corrida e trazer os campeonatos de volta em 2022 proporcionará mais ação de corrida durante nossos eventos e garantirá que nossos fãs tenham atividades que os manterão engajados e animados."

Michel acrescentou: “Em 2021, introduzimos um novo formato de fim de semana de corrida e optamos por ter a corrida F2 e F3 separadamente, principalmente por razões de custos, e provou ser bastante eficiente.”

“Porém, mesmo que em termos esportivos esse novo formato tenha funcionado muito bem, entendemos que havia muito tempo entre cada evento, o que não era ideal para as equipes, os pilotos e os torcedores.”

“Ao mesmo tempo, tem havido uma forte vontade de diferentes partes interessadas para que F1, F2 e F3 corram juntas novamente.”

“Depois de uma consideração cuidadosa, junto com a FIA, decidimos alterar os regulamentos esportivos em conformidade.”

F1 2021: Mercedes BEM na Rússia, PUNIÇÃO para Verstappen, MEDO da chuva e as notícias de Sochi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: