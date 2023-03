Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi completou a etapa de abertura do campeonato da Fórmula 2 somando pontos neste domingo (5), ao terminar com a nona posição a segunda corrida da etapa do Bahrein, disputada em Sakhir.

O piloto da Carlin se colocou no top 10 logo na primeira das 32 voltas no Circuito Internacional do Bahrein, e se manteve neste grupo até o final da prova.

O piloto da academia da Red Bull escapou de um acidente que tirou quatro competidores da disputa ainda na volta inicial, e avançou para a sexta colocação, após largar do 13º lugar. Depois da relargada, Fittipaldi não demorou muito tempo para fazer a parada obrigatória nos boxes para colocar pneus macios.

Sem apresentar o melhor dos ritmos com os compostos de faixa vermelha, Fittipaldi se colocou em um grupo que trocou ultrapassagens intensamente nas voltas finais.

“Quando colocamos pneus macios, não tivemos ritmo e foi difícil de recuperar posições”, disse Enzo. “Saí dos pits brigando pelo sétimo lugar e terminei em nono. Com um ritmo um pouco melhor, terminaria entre os cinco primeiros. Agora, vamos analisar os dados para voltar mais fortes para Jeddah”, completou.

A temporada da F2 terá prosseguimento entre os dias 16 e 18 de março, com a realização da etapa da Arábia Saudita, marcada para o circuito de Jeddah.

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music