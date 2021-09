Enzo Fittipaldi, que fez sua estreia na pista de Sochi neste final de semana, foi destaque na Fórmula 2 neste domingo (26) com oito ultrapassagens na Rússia. Após largar da 20ª colocação, o jovem terminou em 12º e se tornou o piloto com o maior número de ultrapassagens da etapa.

“A corrida deste domingo me deixou muito contente com nossa evolução, fui o piloto que mais ganhou posições na prova e tivemos uma boa melhora em relação aos treinos. O ritmo de prova também foi muito bom e espero conquistar resultados ainda melhores nas próximas etapas, então vamos com tudo”, disse Enzo, que é patrocinado pela Claro, Baterias Moura, PLGG, Furia e HyperX.

Depois de se destacar na F3 com a Charouz Racing System, onde conquistou o melhor resultado da história da equipe na categoria com um segundo lugar na Hungria, Enzo foi promovido para a F2.

Com diversas ultrapassagens também em Monza na última etapa, Enzo mostrou uma rápida adaptação ao traçado de Sochi neste final de semana, pista na qual ele nunca havia guiado.

“Foi minha estreia na Rússia e mesmo com pouco tempo de treinos conseguimos evoluir rapidamente no final de semana. Agora vamos trabalhar para continuar essa boa adaptação à categoria”, diz Enzo, que acumula títulos como o vice da F3 Regional Europeia e o de campeão da F4 Italiana.

A próxima rodada tripla da F2 está marcada para os dias 2, 3 e 4 de dezembro em Jidá, na Arábia Saudita.

F1 2021: Hamilton VS Norris, ESCALADA de Verstappen, DRAMA no GP da RÚSSIA e mais; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher