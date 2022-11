Carregar reprodutor de áudio

Único brasileiro a participar dos testes de pós-temporada da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi encerrou nesta sexta-feira (25) a participação nas atividades que encerraram os trabalhos da categoria em 2022. O novo integrante da Red Bull marcou o sétimo tempo com o carro da Carlin no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Mais uma vez, o brasileiro separou o seu dia em uma sessão para voltas rápidas e outra para simulações de corridas. Tal desempenho o manteve no grupo dos dez melhores no combinado dos tempos do dia, além de realizar 106 voltas ao longo do dia.

“Finalizei o terceiro dia de testes, o último da temporada, e foi uma atividade muito boa e positiva. Meu ritmo está muito forte tanto para volta rápida quanto em long runs”, disse Fittipaldi, que tem os patrocínios do Banco do Brasil, Claro, Eurofarma, Oakberry, Baterias Moura, Gate.io, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

“Estou muito feliz com o trabalho da Carlin, nestes três dias estamos nos comunicando e trabalhando muito bem juntos. Estou feliz pelos três dias de testes com a Carlin e ficando sempre entre os primeiros colocados em todas as sessões”, completou o brasileiro, que conquistou seis pódios em sua primeira temporada completa na Fórmula 2.

A temporada 2023 da Fórmula 2 será aberta entre os dias 3 e 5 de março, com a disputa da etapa de Sakhir, no Bahrein. Antes disso, porém, a categoria deverá realizar testes de pré-temporada, ainda em datas a serem definidas.

