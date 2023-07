F2: Enzo Fittipaldi prevê corridas movimentadas na Bélgica

Piloto da academia da Red Bull, Enzo Fittipaldi disputa neste final de semana a décima etapa da temporada 2023 da Fórmula 2, marcada para o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O único brasileiro do grid aparece no top 10 do campeonato, e parte para a rodada dupla no circuito, um dos mais velozes do calendário, vislumbrando a expectativa de duas corridas bem movimentadas, inclusive com previsão de chuva.

Alguns dos melhores resultados de Fittipaldi na atual temporada da categoria de acesso à F1 foram obtidos em traçados de alta velocidade, como é Spa. O segundo lugar na corrida principal de Baku, no Azerbaijão, o quarto posto obtido em Silverstone e os top 10 conquistados na Arábia Saudita e na Áustria mostram os bons desempenhos do piloto da Carlin, que visa lutar por pódios na Bélgica.

No último final de semana, Fittipaldi somou pontos na corrida 2 da etapa da Hungria, quando se recuperou de uma classificação que o colocou na 11ª posição para terminar em oitavo. Tal desempenho o manteve no grupo dos dez melhores do campeonato, e agora o piloto foca suas atenções em um bom desempenho na atividade que definirá as posições de largada.

“A gente conseguiu alguns pontos na Hungria, mas não tivemos um ritmo bom em classificação. A gente tem condições de andar mais na frente, e vamos ver isso para Spa, nesta semana. Trabalhamos nisso para este final de semana, e vamos lutar para ter bons resultados nas duas corridas”, disse Enzo.

Como sempre ocorre na F2, a programação do final de semana será aberta, na sexta-feira (28), com o único treino livre e a classificação que determinará as posições de largada para a rodada dupla. A primeira corrida está marcada para 8h45 de sábado, enquanto a etapa será fechada no domingo, com a prova principal, às 5h. O Bandsports mostra toda a programação.

Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: