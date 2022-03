Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2 abre a temporada de 2022 no Circuito Internacional do Bahrein e realizou neste sábado (19) a primeira corrida do campeonato, a chamada Sprint Race. Disputando pela primeira vez uma temporada completa na categoria, Enzo Fittipaldi demonstrou bom ritmo de corrida.

“De volta às pistas e com cinco ultrapassagens, estou muito contente com o resultado. O carro estava realmente muito bom e sou grato pela confiança que a Charouz, minha equipe, tem em mim. A temporada está começando e felizmente iniciamos com o pé direito”, comentou Enzo Fittipaldi.

O Circuito Internacional do Bahrein é conhecido por ter uma pista bastante abrasiva e frenagens fortes, proporcionando um verdadeiro desafio aos pilotos.

“O gerenciamento de pneus é realmente complicado aqui no Bahrein e as condições de pista mudam constantemente, mas, como falei, o carro estava muito bom. A Charouz e eu conseguimos um acerto que me permite lidar com as frenagens fortes e ser forte em ritmo de corrida ao longo de toda a prova. Amanhã teremos a Feature Race e vamos para cima”, completou Enzo, que é patrocinado pelo Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake.com, HyperX, Furia e PLGG

Neste domingo (20), será realizada a corrida dois, conhecida como Feature Race, às 07h40 e conta com transmissão do BandSports.

