Liam Lawson havia conquistado a pole para a corrida principal da Fórmula 2 em Mônaco, conseguindo a liderança no último segundo do Grupo A, apesar de bandeira amarela. Mas não por muito tempo: após o quali, ele foi punido e, com isso, Felipe Drugovich fica com a posição de honra na etapa.

O brasileiro liderava pela MP Motorsport até os segundos finais, quando bateu na curva 19, trazendo bandeira amarela no último setor. As voltas de Lawson e Ayumu Isawa, que também superou o paranaense, foram irregulares, de modo que o representante do País fica com a pole .

O vencedor da corrida de 2021, Theo Pourchaire, liderou o Grupo B. Iwasa ia alinhar em terceiro, tendo terminado em segundo no primeiro grupo de corredores, mas melhorou sob condições de bandeira amarela, com Juri Vips em quarto para Hitech.

Jake Hughes vai conquistar a pole no grid invertido para a corrida sprint, depois de terminar em quinto no Grupo B, apesar de um grande acidente, que terminou a sessão, com Marcus Armstrong alinhando em segundo.

Enzo Fittipaldi conquistou sua melhor posição de largada na F2. O brasileiro largará da sexta colocação do domingo: ele foi o terceiro do Grupo B, e fechará a terceira fila. Fittipaldi chegou a liderar a sessão, e se colocou em uma posição que lhe permite inverter a posição no grid.

Assim, ele largará da quinta posição na prova marcada para este sábado. A largada da primeira corrida (veja grid abaixo) do fim de semana da Fórmula 2 em Mônaco está marcada para 12h40 do sábado, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Drugovich abre o baú e revela trajetória "difícil" até F2

