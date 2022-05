Líder da F2, Drugovich fica na ponta em treino livre de Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

De uma forma um pouco diferente das anteriores, a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2 teve início com a realização do único treino previsto para cada rodada nesta quinta-feira (26) em Mônaco.

E o brasileiro Felipe Drugovich, que lidera a competição após vencer as duas provas da etapa anterior em Barcelona, começou sua participação da melhor maneira possível. Ele se destacou ao longo dos 45 minutos de duração do treino e aproveitou de forma muito eficiente as 'brechas' no tráfego do traçado de rua de Monte Carlo. O piloto da MP Motorsport marcou a volta mais rápida em quatro oportunidades e na última delas ficou de forma definitiva com a primeira posição.

“Foi um dia só de treino, diferente das outras etapas, quando nossas atividades começam na sexta-feira. O treino foi muito bom, cheio de tráfego, fizemos um bom ‘step’ para pista de rua, que era um pouco a nossa preocupação, mas parece que está tudo certo”, contou Drugovich. “Amanhã temos a tomada de tempos, irei no primeiro grupo. Me senti muito bem hoje e vamos continuar lutando pelo título”, finalizou.

Nesta sexta-feira (27), com os 22 carros divididos em dois grupos, a F2 realizará sua tomada de tempos para definição do grid das duas provas da rodada. O primeiro grupo terá os carros com números pares e o segundo grupo será formado pelos competidores com números ímpares. Todas as atividades da quinta etapa da Fórmula 2 – tomada de tempos e as duas provas – terão transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports.

Confira a programação da 5ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SEXTA-FEIRA (27)

6h40 – Tomada de tempos – Grupo 1

7h04 – Tomada de tempos – Grupo 2

SÁBADO (28)

12h40 – Sprint Race – 30 voltas

DOMINGO (29)

4h50 – Feature Race – 42 voltas

