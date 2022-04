Carregar reprodutor de áudio

Théo Pourchaire venceu a segunda corrida da Fórmula 2 em Ímola, aproveitando para assumir a ponta após um erro de Roy Nissany, tendo ao seu lado o brasileiro Enzo Fittipaldi, que conquistou seu primeiro pódio na categoria. Já Felipe Drugovich terminou em décimos e, com isso, sai da terceira etapa na vice-liderança do campeonato, dois pontos atrás de Pourchaire.

Pourchaire, que saiu em sétimo, evitou uma batida na largada que envolveu Hauger e Doohan, assumindo a quinta posição na primeira curva. Após trocar de pneus, ele seguiu avançando pelo grid, chegando a ser segundo na volta 19 antes de Nissany bater na 21. A partir daí, precisou apenas fazer uma prova controlada.

Já Enzo fez uma grande prova ao sair de 15º para terminar em segundo, evitando se envolver em confusões e capitalizando em cima dos abandonos, garantindo a posição após uma boa ultrapassagem em cima de Boschung a quatro voltas do fim.

A primeira intervenção do safety car veio logo no começo, devido à colisão de Doohan e Hauger. Ele voltou logo à pista, por causa da batida de Vips, que rodou na chicane Villeneuve, atravessando a pista para terminar na barreira.

A cinco voltas do fim, Drugovich era um dos pilotos que ainda não haviam parado, e tinha a liderança virtual, mas precisou entrar nos boxes para cumprir o regulamento da categoria, terminando em 10º.

O safety car entrou mais uma vez em ação, com a prova terminando atrás do Aston Martin Vantage, devido à batida de Lawson na Acqua Minerali.

Com os resultados do fim de semana, Theo Pourchaire é o novo líder da F2, com 52 pontos, mas apenas dois à frente de Felipe Drugovich. Os pilotos têm uma boa vantagem para o terceiro colocado, Jehan Daruvala, com 36. Liam Lawson é o quarto com 35 e Richard Verschoor e Ralph Boschung vêm na sequência com 32 (Confira a classificação completa no fim da nota).

A Fórmula 2 pula a etapa de Miami da F1 e retoma as atividades de 2022 quando a principal categoria do automobilismo mundial voltar a solo europeu, correndo no fim de semana do GP da Espanha.

Confira o resultado final da corrida 2 da F2 em Ímola:

Confira a classificação da F2 após a etapa de Ímola:

