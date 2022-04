Carregar reprodutor de áudio

O neozelandês Marcus Armstrong, da Hitech Grand Prix, foi o grande vencedor da corrida 1 da Fórmula 2 em Ímola neste fim de semana. O piloto 'segurou' o rival indiano Jehan Daruvala, da Prema, e cruzou a linha de chegada em primeiro na Itália após 25 voltas.

O pódio foi completado pelo norueguês Dennis Hauger, companheiro de equipe de Daruvala. O israelense Roy Nissany, da DAMS, foi o quarto, à frente do brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport.

O representante do País fez grande corrida de recuperação, completando o top 5 após largar em 12º e permanecendo na liderança do campeonato. O outro competidor do Brasil no grid, Enzo Fittipaldi, também galgou posições com a Charouz, fechando em 12º após começar a prova em 15º.

Na corrida 2, a ser disputada na manhã deste domingo, ambos largam dos mesmos lugares: Drugovich em 12º e Fittipaldi em 15º. Na tabela abaixo, você vê o resultado completo da corrida 1 da F2 em Ímola:

