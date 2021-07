F2: Shwartzman vence corrida 1 em Silverstone; Drugovich é 4º

Robert Shwartzman venceu pela segunda vez no ano na Fórmula 2, triunfando na primeira corrida do fim de semana em Silverstone em uma boa performance, após largar em quarto. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich foi o quarto e Guilherme Samaia abandonou.

O russo da Prema conquistou a vitória em uma corrida com três safety cars. Ele cruzou a linha de chegada tendo liderado todas as voltas à frente de Jüri Vips, daHitech, com Christian Lundgaard, da ART, completando o pódio.

Drugovich foi o melhor dos pilotos da UNI-Virtuosi, à frente da ART de Théo Pourchaire, que volta após uma fratura no braço durante a etapa do Azerbaijão. Oscar Piastri, da Prema, foi o sexto, com Liam Lawson em sétimo e Dan Ticktum em oitavo com a Carlin.

Shwartzman assumiu a liderança saindo do lado de fora, passando três carros à sua frente já na primeira curva. Piastri também teve uma boa saída, subindo três posições no começo para subir para a sétima posição.

O líder do campeonato, Guanyu Zhow, rodou na curva três após passar com sua UNI-Virtuosi na zebra e perdendo a traseira, levando ao primeiro safety car. Pouco depois, a corrida de Roy Nissany também chegou ao fim quando sua DAMS foi parar na brita após contato com Lundgaard, um incidente que foi repassado aos comissários.

O safety car saiu na volta 3, deixando Lawson, Piastri e Ticktum lutando pela sexta posição, com Marcus Armstrong se aproximando deles com a DAMS. Ticktum sofria para buscar a ultrapassagem devido a um problema na asa dianteira.

Alessio Deledda, da HWA, também forçou a entrada do safety car após rodar, parando no meio da pista. Shwartzman liderou o pelotão após a saída do SC na sexta volta, enquanto Piastri passava Lawson para assumir a sexta posição.

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Marino Sato, da Trident, parou durante o período do safety car, mas ficou nos boxes por quatro voltas devido a um problema mecânico, antes de voltar à pista no fundo.

O terceiro safety car do dia foi acionado na volta 12, após Guilherme Samaia ir parar na brita com sua Charouz no segundo setor. A corrida foi retomada na volta 14, com a batalha do pelotão intermediário entre Lawson, Ticktum e Armstrong seguindo.

Com o resultado, invertendo as posições dos dez primeiros, Richard Verschoor sairá na pole, com Marcus Armstrong em segundo, Dan Ticktum em terceiro e Liam Lawson em quarto. Felipe Drugovich sairá da sétima posição.

Devido ao abandono de Zhou, o campeonato tem um novo líder: Oscar Piastri. O australiano da Prema tem 83 pontos contra 81 de seu companheiro de equipe, Robert Shwartzman, enquanto o chinês da UNI-Virtuosi caiu para terceiro, com 78. Já Drugovich é o nono, com 49.

A segunda corrida do final de semana da Fórmula 2 em Silverstone será realizada ainda neste sábado, às 10h45, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Confira os resultados da corrida 1 da Fórmula 2 em Silverstone:

F1 AO VIVO: RED BULL x MERCEDES e a classificação para corrida SPRINT em SILVERSTONE | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: