'Patrocinado' pela Honda, membro da academia da Red Bull e especulado na AlphaTauri para a temporada 2021 da Fórmula 1, Yuki Tsunoda venceu a corrida 1 da Fórmula 2 em Sakhir a bordo da Carlin.

O japonês largou da pole position e superou o chinês Guanyu Zhou, piloto da UNI-Virtuosi e integrante da academia da Renault, e o russo Nikita Mazepin, que se despede da equipe HitechGP antes de correr pela Haas na F1.

A quarta colocação ficou com o brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport. O brasileiro teve condições de lutar pelo segundo lugar contra Mazepin, mas tomou duas fechadas bruscas do russo, uma na reta principal e outra na segunda curva, que lhe custaram o terceiro lugar. O caso está sob investigação pela direção de prova.

O russo Robert Shwartzman, integrante de academia da Ferrari e piloto da Prema Powerteam, completou os cinco primeiros.

O sexto posto ficou o britânico Calum Ilott, também da academia da Ferrari e competidor da UNI-Virtuosi. Ele ficou à frente do alemão Mick Schumacher, que se despede da Prema e vai correr na Haas na F1 2021.

Ambos disputam o título. Com o resultado deste sábado, Schumacher vai a 213 pontos, contra 199 de Ilott. Tsunoda tem 186 e Mazepin soma 177. Shwartzman fecha o top-5 com 169. A última prova da temporada 2020 da F2 será disputada neste domingo.

Para ser campeão, Ilott precisa vencer a corrida 2 de Sakhir e ver Schumacher fora da zona de pontuação. O britânico larga em terceiro, imediatamente atrás do alemão. O brasileiro Pedro Piquet, da Charouz, ficou em 10º. Veja a tabela:

O brilho de Russell, estreia de Pietro e destaques do dia de atividades pré-GP de Sakhir

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

.