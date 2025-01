Há 20 pilotos no grid atual da Fórmula 1, e alguns deles estão no topo do automobilismo há muito tempo. Alguns pilotos até retornam ao cockpit depois de algum tempo fora, porque são vistos como uma opção melhor do que dar uma oportunidade a um novato.

Mas isso não quer dizer que as equipes não estejam procurando a próxima geração, já que muitas têm seu próprio programa júnior, com alguns pilotos que nem eram nascidos quando Lewis Hamilton estreou na F1, muito menos Fernando Alonso!

Algumas dessas "academias" são mais abrangentes em termos de treinamento e apoio orçamentário e mais eficazes do que outras, mas pelo menos mostram que a elite da F1 está mantendo a porta entreaberta para aqueles que são bons o suficiente - e ajudando-os em seu caminho.

Então, quem são os jovens que estão sob as asas das equipes de F1 e onde eles estão correndo?

Ayumu Iwasa, VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull Junior Team:

Ayumu Iwasa - Super Formula

Pepe Marti - Fórmula 2

Arvid Lindblad - Fórmula 2

Oliver Goethe - Fórmula 2

Tim Tramnitz - Fórmula 3

Nikola Tsolov - Fórmula 3

Ernesto Rivera - Fórmula Regional

Enzo Tarnvanichkul - Fórmula 4

James Egozi - Fórmula 4

Fionn McLaughlin - Fórmula 4

Christopher Feghali - Fórmula 4

Scott Lindblom - Ginetta Junior Championship

Rocco Coronel - Ginetta Junior Championship

Jules Caranta - Eurocup 3

Niklas Schaufler - A Confirmar

A Red Bull Junior Team é a mais famosa de todas. Sob a direção do notoriamente difícil de impressionar Helmut Marko, ela existe há mais de 20 anos e já produziu os campeões mundiais Sebastian Vettel e Max Verstappen, além dos vencedores de grandes prêmios Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

Alex Albon e Yuki Tsunoda são outros graduados no grid da F1 de 2024, enquanto outros ex-alunos incluem os campeões da Fórmula E Jean-Eric Vergne e Sebastien Buemi, o conquistador do Mundial de Endurance e de Le Mans Brendon Hartley, além de Daniil Kvyat e Liam Lawson.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Shameem Fahath

Mercedes Junior Team

Doriane Pin - Fórmula Regional

Yuanpu Cui - Fórmula Regional / GB3

Alex Powell - Fórmula 4

Frédérik Vesti - IMSA

Luna Fluxá - Kart

Kenzo Craigie - Kart

James Anagnostiadis - Kart

Em contraste com o equivalente da Red Bull, o programa Mercedes Junior é muito mais seletivo. Em consonância com seu principal orientador, Gwenael Lagrue, o francês que anteriormente dirigia o programa de talentos Lotus Junior/Gravity, ele é muito mais sutil e seus protegidos ostentam pouca marca evidente da Estrela de Três Pontas em seus carros.

Mas o programa ainda tem várias histórias de sucesso, com dois de seus ex-alunos, George Russell e Esteban Ocon, ambos vencedores de grandes prêmios.

Ocon foi descoberto por Lagrue quando ele era responsável pelo programa Gravity, e ele e Russell estavam entre os primeiros pilotos que ele contratou quando entrou para a Mercedes, juntando-se a Pascal Wehrlein, que agora está na Fórmula E depois de duas temporadas na F1.

Ocon, é claro, venceu Verstappen no título da F3 Europeia de 2014 com a gigante italiana de monopostos júnior Prema, portanto, não é de surpreender que muitos juniores da Mercedes competem em carros que pertencem à equipe.

Oliver Bearman, Prema Racing, 1ª posição Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari Driver Academy

Dino Beganovic - Fórmula 2

Rafael Câmara - Fórmula 3

Tuukka Taponen - Fórmula 3

Aurelia Nobels - A confirmar

Maya Weug - A confirmar

A Academia de Pilotos da Ferrari já foi bastante rica, mas Mick Schumacher seguiu seu próprio caminho com a Mercedes, Antonio Giovinazzi agora é um vencedor das 24 Horas de Le Mans com a Scuderia, Robert Shwartzman e Callum Ilott também estão no WEC, enquanto o último já participou da IndyCar, que é a série em que Marcus Armstrong compete.

Entre seus antecessores na FDA estão Charles Leclerc e o falecido Jules Bianchi, além de Sergio Perez, Lance Stroll e Zhou Guanyu.

Victor Martins, ART Grand Prix Foto de: Formula Motorsport Ltd

Alpine Academy

Victor Martins - A confirmar

Gabriele Mini - Fórmula 2

Kush Maini - Fórmula 2

Nicola Lacorte - Fórmula 3

Abbi Pulling - GB3

Kabir Anurag - Fórmula 4

Ilie Tristan Crisan - Kart

O tempo de vida da Alpine Academy praticamente coincide com o da Red Bull Junior Team - só que ela passou por várias mudanças de identidade, bem como por um hiato no início da década de 2010, para refletir a equipe de F1 baseada em Enstone.

Em sua forma inicial, os pilotos competiam nos campeonatos de monopostos da Renault ou com as equipes de F3 para as quais a fabricante fornecia motores - entre esses talentos estavam Robert Kubica, Heikki Kovalainen e Jose Maria Lopez. Romain Grosjean foi outro que recebeu patrocínio como um júnior da Renault.

Depois que a Renault retornou à F1, entre os jovens que estavam em seus livros estavam Oliver Rowland, Jack Aitken e o falecido Anthoine Hubert. Há também dois graduados do programa no atual grid da F1, com Zhou Guanyu agora correndo pela Sauber, enquanto Oscar Piastri saiu da Alpine para substituir Daniel Ricciardo na McLaren.

Franco Colapinto (ARG, MP Motorsport) Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Williams Driver Academy

Luke Browning - Fórmula 2

Alessandro Giusti - Fórmula 3

Oleksandr Bondarev - Fórmula 4

Lia Block - F1 Academy

Sara Matsui - Kart

Dean Hoogendoorn - Kart

Lucas Palacio - Kart

Will Green - Kart

A Williams Driver Academy é uma entidade relativamente recente, embora a equipe historicamente tenha colocado jovens talentos sob sua proteção e oferecido a eles programas de testes de F1 antes de colocá-los na equipe de F1 - Damon Hill, David Coulthard e Valtteri Bottas são três exemplos. Portanto, na prática, a Williams tinha uma equipe júnior de F1, exceto no nome.

Desde que foi formalizado, o estábulo de jovens pilotos da Williams contou com Nicholas Latifi, Aitken e Dan Ticktum, refugiado da Red Bull, e a safra atual sem dúvida espera superar seus antecessores.

Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

McLaren Driver Development Programme

Pato O'Ward - Indy / IMSA

Martinius Stenshorne - Fórmula 3

Brando Badoer - Fórmula 3

Ugo Ugochukwu - Fórmula 3

Alex Dunne - A Confirmar

Bianca Bustamante - GB 3

Ella Lloyd - F1 Academy

Dries van Langendonck - Kart

Como se pode ver, de certa forma o Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren funciona de forma diferente do restante das equipes juniores da F1.

Seu piloto mais experiente é Pato O'Ward, um vencedor de corridas da IndyCar que está disputando sua quinta temporada completa na série americana. Ele também já dirigiu máquinas da McLaren F1, tendo competido no TL1 para os GPs de Abu Dhabi de 2022 e 2023. Em determinado momento, o bicampeão da Indy Álex Palou também estava no programa da McLaren, mas o relacionamento acabou depois que ele perdeu a confiança na capacidade da equipe de encontrar uma vaga na F1.

Zane Maloney, Rodin Motorspor Foto de: Formula Motorsport Ltd

Sauber Academy

Emma Felbermayr - F1 Academy / Fórmula 4

Taym Saleh - Kart

A Sauber tem um longo histórico de premiar jovens talentos empolgantes com sua estreia na F1, já que o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, Felipe Massa e Leclerc começaram na equipe suíça. Mas Academia diminuiu um pouco nos últimos dois anos, com poucos nomes e em categorias mais da base.

Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Haas Driver Development Program

Pietro Fittipaldi - F1/ IMSA

Courtney Crone - F1 Academy

A Haas não tem um programa oficial de jovens pilotos, embora tenha cuidado de jovens como Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz e Santino Ferrucci no passado e esteja apoiando Courtney Crone na F1 Academy, enquanto o brasileiro segue oficialmente ligado.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin Driver Development Programme

Felipe Drugovich - F1

Jak Crawford - Fórmula 2

Tina Hausmann - F1 Academy

O Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin foi lançado em 2023 e Felipe Drugovich se tornou seu primeiro membro. Foi uma espécie de anomalia o fato de o brasileiro não ser afiliado a uma equipe de F1, pois ele esmagou a oposição - incluindo uma galáxia de juniores da F1 - em seu caminho para o título da F2 de 2022.

Embora Drugovich não tenha conseguido encontrar um programa de corrida para 2023, ele conseguiu fazer testes com a Aston Martin na F1 e também tem sido extremamente rápido na Fórmula E com a Maserati, tendo competido integralmente na ELMS em 2024.

