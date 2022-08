Carregar reprodutor de áudio

Em mais uma etapa acompanhando a F1, a Fórmula 2 entra em seu antepenúltimo fim de semana, desta vez em Zandvoort em um momento de novo crescimento para Felipe Drugovich.

Com uma grande recuperação no sábado e o pódio no domingo, enquanto Theo Pourchaire abandonou na corrida principal, a vantagem do brasileiro volta a ser de 43 pontos, mais do que é distribuído em uma etapa da F2 (39), com 117 ainda em jogo.

Enzo Fittipaldi teve uma etapa discreta, pontuando apenas no domingo e, com isso, perdeu um pouco de terreno no campeonato, passando para a sexta posição. Mas o brasileiro da Charouz segue vivo na luta pela terceira colocação.

Confira os horários e como assistir

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 5h25 Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 12h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h20 Bandsports

