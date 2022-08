Carregar reprodutor de áudio

No final de semana em que conquistou seu melhor resultado de classificação na F2 2022, Enzo Fittipaldi fechou a rodada dupla na Bélgica com o top 5 na pista. O piloto batalhou para se manter entre os primeiros, mas admitiu que o ritmo do carro não era o mesmo da tomada de tempos.

“Na classificação nós fomos segundo, foi ótimo, mas nas corridas simplesmente não tínhamos o ritmo para nos manter lá na frente. Estou um pouco frustrado porque eu esperava resultados um pouco melhores, mas não conseguimos acertar o carro para as corridas aqui em Spa”, disse Enzo.

O brasileiro da equipe Charouz ainda recebeu um acréscimo de cinco segundos em seu tempo, mesmo tendo devolvido a posição ao neozelandês Lian Lawson. Com os resultados deste domingo, Enzo é o sexto colocado na tabela da F2 com 101 pontos.

Ainda três etapas para o final da temporada, todas no formato de rodada dupla, em Zandvoort -- no próximo fim de semana --, Monza e a final em Abu Dhabi. “Agora vamos pensar nas próximas corridas, na Holanda e na Itália, que vão vir logo na sequência. Espero fazer uma boa prova lá em Zandvoort, uma pista inédita para mim, onde quero marcar muitos pontos. Quero ir bem novamente na classificação e sigo animado para essas três pistas que fecham a temporada”, completou Fittipaldi.

