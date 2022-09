Fittipaldi estreia em Zandvoort em busca de novos pódios na F2

Carregar reprodutor de áudio

Um dos destaques da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi disputa neste final de semana a antepenúltima etapa da temporada 2022, marcada para o circuito de Zandvoort, na Holanda. O piloto da Charouz, que pontuou sempre nas últimas nove rodadas duplas, espera manter a regularidade apresentada ao longo do ano para, mesmo em um circuito onde jamais correu, seguir na batalha pelo top 5 do campeonato.

O brasileiro, que está em sua primeira temporada completa na mais importante categoria de acesso à Fórmula 1, destaca a importância de uma boa classificação no traçado holandês. Vindo de um segundo lugar no grid em Spa-Francorchamps, Fittipaldi lembra que as características do traçado de Zandvoort tornam a definição do grid vital para a etapa.

“Eu nunca corri em Zandvoort, mas é uma pista das mais travadas, onde ultrapassar é bastante complicado. Assim, é necessário conseguirmos uma boa posição de largada para termos uma etapa mais competitiva no que diz respeito a manter nossa regularidade e brigar por pontos”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom..

O brasileiro ocupa a sexta colocação do campeonato, somando 101 pontos após 11 etapas, e espera avançar ainda mais na classificação na reta final da temporada. Após a rodada dupla de Zandvoort, a Fórmula 2 terá apenas mais duas etapas: em Monza, já na próxima semana, e em Yas Marina, em Abu Dhabi, no final de novembro.

“No começo da temporada, nosso objetivo era terminar o ano entre os dez melhores. Mas com um trabalho muito forte de todos da Charouz, estamos em um ano dos mais positivos. Assim, nosso planejamento agora é terminar o ano no top-5 da classificação, o que é bastante possível. Mais uma vez, precisamos somar o máximo de pontos possíveis para alcançar essa meta”, completou Enzo.

A programação da Fórmula 2 em Zandvoort será aberta na sexta-feira (2) com o único treino livre do final de semana e a classificação. A primeira corrida está marcada para o sábado, a partir do meio-dia, enquanto a prova que fecha o final de semana terá largada às 6h20 de domingo. O BandSports mostra todas as atividades.

