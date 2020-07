Lundgaard tem corrida dominante e vence na F2; Pourchaire ganha vitória ‘de presente’ na F3

Piloto da academia do Renault, Christian Lundgaard foi o grande vencedor da segunda prova do fim de semana da F2 em Spielberg. O dinamarquês largou na terceira posição e logo superou o pole, Dan Ticktum, em uma atuação dominante.

Ticktum foi o segundo colocado, seguido de Marcus Armstrong, também da ART Grand Prix – mesma equipe do vencedor – fechando o pódio.

Os brasileiros tiveram rendimento discreto novamente. Felipe Drugovich foi o 13º, Pedro Piquet o 14º e Guilherme Samaia o 17.

Robert Shwartzman lidera a F2 com 48 pontos, seguido de Lundgaard com 43. Drugovich é o oitavo, com 21. Piquet e Samaia ainda não pontuaram.

F3

Mais cedo, na segunda corrida do fim de semana da F3, Theo Pourchaire teve a vitória caindo em seu colo, após a batida entre os líderes, Jake Hughes e Liam Lawson a três voltas do final. Com isso, Logan Sargeant e David Beckmann herdaram o pódio no Red Bull Ring.

Enzo Fittipaldi e Igor Fraga completaram a prova em 13º e 14º, respectivamente.

Oscar Piastri é o líder da F3 com 44 pontos. Frederik Vesti vem em segundo, com 37.5. Fittipaldi é o 15º com dois pontos e Fraga ainda não pontuou.

A próxima etapa da F2 e F3 acontece em Hungaroring, no próximo fim de semana.

Resultados

F2

F3

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich