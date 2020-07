Prodígio da academia de pilotos da Ferrari, Robert Schwartzman garantiu sua primeira vitória na corrida 1 da Fórmula 2 no GP da Estíria e, de quebra, assumiu a liderança do campeonato. O jovem piloto da Prema conseguiu manter a ponta mesmo com os ataques de Yuki Tsunoda nas últimas voltas. O veterano Guanyu Zhou fechou o pódio.

Tsunoda, protegido da Red Bull, partiu da pole e liderou a maior parte da corrida, marcada pela chuva constante, mas o japonês teve um problema de comunicação e acabou parando tarde demais para a troca de pneus e acabou ficando para trás. O top-5 foi completado por pelo companheiro de Schwartzman, Mick Schumacher e Callum Ilott.

Felipe Drugovich, que venceu a corrida 2 da semana passada teve problemas e terminou em 13º, enquanto Pedro Piquet foi terminou em 18º e Guilherme Samaia em último. Sem marcar pontos, Drugovich passou da terceira para a sétima posição na tabela.

Chuva forte também marcou presença na F3

O campeão da F3 Regional Européia do ano passado, Frederik Vesti, dominou a corrida, encerrada prematuramente por conta da forte chuva. O dinamarquês da Prema, que partiu da pole, manteve a liderança desde o início da prova, enquanto Lirim Zendeli, da Trident, pulou de sexto para segundo logo na primeira curva, posição em que terminou a prova. O terceiro foi David Beckmann, também da Trident.

Enzo Fitipaldi fez uma corrida de recuperação e ganhou sete posições antes de terminar em 15º. Já Igor Fraga não teve uma boa prova e terminou em 26º.

Veja abaixo os resultados das duas categorias

F2:

F3:

