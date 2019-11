Em busca de uma vaga na Fórmula 2 em 2020, Pedro Piquet, filho do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, participará dos testes da categoria e pilotará para a equipe Sauber Junior Team. Os testes acontecem entre 5 e 7 de novembro, no circuito de Yas Marina em Abu Dhabi.

Piquet disputou a temporada 2018 da GP3 com a Trident e permaneceu com a equipe quando a categoria se fundiu com o Campeonato de Fórmula 3 da FIA deste ano. Ele foi o quinto na classificação da nova modalidade, conquistando uma vitória em Spa e dois pódios.

Ele conhece a maioria da equipe Sauber Junior, dirigida por Charouz, já que a equipe conta com um grande número de funcionários que trabalhavam para a Van Amersfoort Racing na Fórmula 3 europeia, pela qual Piquet competiu em 2016 e 2017.

"Conheço muitos dos caras, cerca de 80% dos que conheci na VAR. Não parece um novo time para mim", disse Piquet ao Motorsport.com. "Vou fazer os três dias [de testes] e espero ter algo oficial em breve".

"Acho que foram dois anos de boas experiências na GP3. É o mesmo princípio, você não tem muitas voltas e precisa ser rápido no início. Parece bom. No fim, o carro [F2] não é muito mais rápido. Apenas quatro ou cinco segundos mais rápido, não é um grande problema".

"O orçamento [para correr na F2 no próximo ano] está bom, é só uma questão de acertar os detalhes, ver se eu gosto e se formamos uma boa combinação".

Veja imagens de Pedro Piquet na F3 em 2019:

