Hitech vai para a F2 e grid terá 22 carros; Mazepin está acertado

Equipe da Fórmula 3 na temporada 2019 e conhecida pela participação em campeonatos de base no automobilismo mundial, a Hitech Grand Prix entrará na Fórmula 2 neste ano, de modo que o grid da ‘série B’ da F1 terá 22 carros.

As especulações de uma possível expansão da equipe para a principal categoria de acesso à F1 vêm desde o GP de Abu Dhabi de 2019, quando a Hitech conversou com candidatos a uma vaga no cockpit e obteve o aval da F2 para ingressar no grid em 2020.

O novo time da segunda divisão da F1 ainda não anunciou seus pilotos, mas a contratação de Nikita Mazepin, piloto russo que fez testes na categoria máxima com a equipe Mercedes, já é dada como certa.

Piloto de testes e desenvolvimento da McLaren e quarto colocado na F2 em 2019, o brasileiro Sérgio Sette Câmara era o favorito para a outra vaga, mas o italiano Luca Ghiotto surgiu como uma opção para a Hitech, segundo fontes do Motorsport.com.

Ghiotto deixou a F2 no final do ano passado, mas agora há boatos que o vinculam a um retorno à categoria. Tendo isso em vista, o competidor italiano é um forte concorrente à vaga de companheiro de Mazepin.

Antes de ir para a Fórmula 3, a Hitech teve sucesso na F3 Europeia. A equipe também está na W Series, além de competir na F3 asiática. Os testes da F2 começam no Bahrein de 1 a 3 de março de 2020.

