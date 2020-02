No mundo do automobilismo é bastante comum ver o amor pelo esporte a motor passar de geração em geração.

O piloto de 14 anos confirmou hoje que vai correr com a equipe Prema em 2020 em dois campeonatos de Fórmula 4: enquanto na Itália Sebastian vai participar da temporada completa, o colombiano também deve participar de algumas etapas da versão alemã da F4. Ele já teve contato com o carro antes, mas terá mais uma chance de adaptação nos testes de pré-temporada.

"Eu estou muito feliz em fazer a transição para os monopostos e ter a chance de correr na F4 em 2020 com um time excelente", afirmou Montoya. "A Prema é uma equipe vitoriosa e tem todo o equipamento e pessoal para me ajudar a aprender e crescer como piloto. A competição será acirrada, mas é melhor porque isso será um desafio para mim dentro e fora das pistas".

O chefe de equipe da Prema, Angelo Rosin, acrescentou: "Nós estamos muito felizes em trazer o Sebastian para a equipe. É uma grande adição para a lista de pilotos e ele já está passando por uma transição positiva para os monopostos. Para ele, será um ano de aprendizado, mas pelo que vimos até agora, ele pode rapidamente virar um candidato a correr na frente".

"Mal podemos esperar pelo início da temporada. Será muito animador trabalhar com tantos jovens talentos".

Sebastian Montoya terá ao seu lado uma das jovens promessas do automobilismo brasileiro: Gabriel Bortoleto. O paulista também fará seu ano de transição para os monopostos, competindo nos mesmos campeonatos que Montoya. Gabriel teve um bom 2019, quando terminou como um dos destaques do Campeonato Mundial de Kart, correndo pela categoria OK. Além de Montoya e Bortoleto, o italiano Gabriele Mini e o sueco Dino Beganovic completam a lista de pilotos da Prema para 2020.