A Ferrari contratou o irmão de Charles Leclerc, Arthur, para seu programa júnior de Fórmula 1, de modo que o jovem de 18 anos se juntará à equipe Prema Powerteam para a disputa do Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

Já Charles conquistou duas vitórias e sete pole positions na jornada para o quarto lugar no campeonato de F1 em sua primeira temporada com a Ferrari em 2019, o que o levou a um novo contrato de longo prazo até 2024.

Agora, a Ferrari optou por contratar Arthur para sua academia de pilotos. O irmão mais novo do piloto de F1 conquistou uma vitória, sete pódios e duas voltas mais rápidas em sua primeira temporada na F4 alemã com a US Racing.

"Estou muito feliz em anunciar que vou pilotar na Fórmula Regional com uma das melhores equipes de categorias júnior", disse Arthur Leclerc. "Fiz meu primeiro teste em monopostos com a Prema há dois anos e sempre sonhei em correr com eles”.

“Esta grande oportunidade vem como uma grande chance para mim, pois tenho orgulho de anunciar que estou ingressando na Academia de Pilotos da Ferrari. Sou muito grato pelo apoio e pela confiança. Mal posso esperar para voltar às corridas”, completou.

A Ferrari também confirmou que o brasileiro Gianluca Petecof, de 17 anos, mantém seu lugar na academia. Ele será companheiro de Arthur Leclerc, também correndo na Fórmula Regional Europeia.

Confira imagens de Gianluca Petecof nas F4 Italiana e Alemã