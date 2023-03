Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo (19), o Gen3 – o carro elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído, vai acelerar pela primeira vez em São Paulo (SP). Em colaboração com o Instituto Olga Kos, o monoposto será o carro madrinha da corrida de rua e percorrerá os primeiros 500 metros da prova.

A Corrida pela Inclusão Olga Kos será realizada no Parque do Ibirapuera em apoio à conscientização da Síndrome de Down, que celebra seu Dia Internacional dois dias após a prova, e demonstra que a mobilidade e a inclusão acontecem principalmente com atitude.

A ação ocorre uma semana antes do 2023 Julius Baer São Paulo ePrix, que será realizado em 25 de março, no Sambódromo do Anhembi. Campeão da terceira temporada da Fórmula E, o piloto brasileiro Lucas di Grassi estará presente no comando do Gen3, para dar a largada antes dos corredores de rua e seguir até o Obelisco, onde será realizada uma sessão de fotos.

Após este momento, Di Grassi continuará no evento para o Power Coffee e o Meet and Greet, que encerrarão as atividades da corrida de rua.

''Faz dez anos que eu sonho em ver a Fórmula E correr no Brasil. Eu já fiz muitas demonstrações do carro em diversas capitais do mundo, todas muito importantes e famosas. Mas, aqui no Brasil, acelerar o carro pela primeira vez, ter esse privilégio e primazia, vai ser muito emocionante'', disse Lucas di Grassi.

A concentração será próxima ao Obelisco, às 6h da manhã, seguida da sessão de fotos com o Formula E Gen3 no Obelisco, às 6h30. A largada da corrida acontecerá às 7h, e às 8h será realizado o Power Coffee e o Meet and Greet com Lucas di Grassi.

A corrida brasileira da Fórmula E é válida pela sexta das 16 etapas do campeonato mundial. Será a primeira vez que a categoria realizará um evento em solo brasileiro. O 2023 Julius Baer São Paulo ePrix será disputada em um circuito dentro do Sambódromo do Anhembi em um grande espetáculo da eletricidade. Os ingressos seguem à venda pelo site eventim.com.br.

''Eu torci e trabalhei para que a corrida viesse para o Brasil, fosse em que cidade fosse. Mas o fato de isso acontecer em São Paulo, na cidade que tanto amo e na qual cresci e aprendi a ser cidadão, torna esse momento ainda mais importante''.

''Espero sinceramente que as pessoas curtam a Fórmula E. A corrida representa muitas coisas boas, além do lado saudável do esporte. Entre elas, a consciência de que este projeto visa no fundo desenvolver tecnologia sustentável para um mundo melhor. Por isso, acho que este domingo pode ser o primeiro momento de um acontecimento histórico', finalizou Lucas di Grassi'.

A Fórmula E é a primeira categoria de carros elétricos do planeta. Fundada em 2014, a série realiza provas em todos os cinco continentes, sempre em circuitos montados nos centros das cidades, provando a eficiência da eletricidade como fonte de energia para a mobilidade urbana.

A Fórmula E está na nona temporada de sua história – a primeira com a terceira geração de carros, a Gen3, que ultrapassam os 300 km/h. Dois brasileiros já foram campeões: Nelsinho Piquet e Lucas di Grassi, que foi o vencedor da primeira corrida da história da categoria e segue no grid, junto de Sérgio Sette Câmara.

A categoria busca a aceleração da mudança para o futuro da mobilidade elétrica, uma corrida e uma cidade de cada vez. Fazendo uso do espetáculo de um automobilismo de classe mundial, a Fórmula E envia uma poderosa e significativa mensagem com fins de alterar a percepção e acelerar o progresso da mobilidade elétrica.

