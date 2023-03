Carregar reprodutor de áudio

Após nove anos de espera, a Fórmula E vai correr pela primeira vez em território brasileiro neste fim de semana, com a primeira edição do ePrix de São Paulo, sexta etapa da temporada 2023.

Em um circuito montado dentro do Sambódromo do Anhembi, o Mundial de Carros Elétricos fará sua primeira passagem pelo Brasil e o retorno à América do Sul desde o ePrix de Santiago, no começo de 2020.

Após corridas no México, Arábia Saudita, Índia e África do Sul, o campeonato desembarca em São Paulo com Pascal Wehrlein na liderança. O alemão da Porsche possui 80 pontos, mas viu sua vantagem cair após o abandono na Cidade do Cabo. Em segundo está Jake Dennis, da Andretti, com 62.

O bicampeão Jean-Éric Vergne, que venceu na Índia e o campeão António Felix da Costa, que triunfou na África, vêm na sequência, com 50 e 46 pontos, respectivamente. Fechando o top 5 está Nick Cassidy, com 43.

O Brasil conta com dois representantes no grid este ano. Em seu primeiro ano com a Mahindra, Lucas di Grassi vive um campeonato de altos e baixos. O brasileiro, campeão da temporada 2016-17, fez pole e pódio no México, mas não conseguiu pontuar desde então. Após sequer disputar o ePrix da Cidade do Cabo devido a preocupações da Mahindra com a suspensão do carro, ele ocupa a 10ª posição, com 18 pontos.

Já Sérgio Sette Câmara, que está em seu primeiro ano com a NIO 333, é o 15º na classificação, com 10 pontos conquistados graças a um ótimo quinto lugar no ePrix de Hyderabad, na Índia.

As atividades no Anhembi começam na sexta-feira, com o shakedown e o primeiro treino livre. No sábado, serão realizadas mais uma sessão de treinos antes da classificação e a corrida. A Band transmite o fim de semana em São Paulo entre o canal de TV aberta, o Bandsports e seu site.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 14h30 - Treino Livre 1 Sexta-Feira 16h25 YouTube da F-E / Bandsports / Site da Band Treino Livre 2 Sábado 07h25 YouTube da F-E / Bandsports / Site da Band Classificação Sábado 09h40 Band Corrida Sábado 14h Band

