Após um fim de semana positivo em Miami, onde conquistou o primeiro pódio para a estreante equipe Lola Yamaha ABT, o brasileiro Lucas Di Grassi chega para a rodada dupla do Campeonato Mundial de Fórmula E em Mônaco, neste fim de semana (4 e 5/5), com as energias recarregadas e a esperança de brigar por um novo bom resultado.

Durante a etapa nos Estados Unidos, Di Grassi demonstrou confiança com as atualizações feitas pela equipe, conseguindo bons resultados na classificação e andando no top-10 durante toda a prova. O resultado, um segundo lugar, superou as expectativas e acendeu a esperança do time para outra boa performance, agora no principado.

‘All-in’ nas ruas de Mônaco

Pela primeira vez, Mônaco vai receber uma rodada dupla da Fórmula E. Utilizando o icônico traçado de 19 curvas e 3.337 km, as ruas do principado vão receber também o pit boost, uma espécie de pit-stop da categoria elétrica que fez sua primeira aparição na temporada na etapa de Jeddah, na Arábia Saudita. Como trunfo, Lucas conhece muito bem a pista: em 2025, ele completa 20 anos de provas em Mônaco.

“Mônaco é uma pista muito especial para mim e estou muito animado por voltar a competir aqui, no que será o meu 20º ano correndo no icônico circuito. Desde a Fórmula 3, passando pela Fórmula 1 e agora muitas temporadas na Fórmula E, foram ótimos 20 anos, e estamos chegando a este fim de semana com expectativas um pouco maiores após o resultado incrível em Miami. O carro está melhorando a cada corrida, e todos nós estamos nos esforçando muito para manter o ritmo”, comentou Lucas.

A rodada dupla da F-E em Mônaco, que corresponde às etapas 6 e 7 do campeonato, terá início na madrugada de sábado, com treinos livres às 2h15 e 3h55. A classificação acontece às 5h20. A Corrida 1 está marcada para as 10h05. No domingo, os competidores realizam mais um treino, às 3h15, e outra classificação às 5h20. A corrida 2 também larga às 10h05

