Na primeira corrida do ePrix 'duplo' de Mônaco da Fórmula E, Oliver Rowland fez valer seu status de favorito e, com um ótimo gerenciamento, conquistou uma vitória que apagou a decepção da etapa anterior em Miami e garantiu a liderança do campeonato mundial.

Taylor Barnard, rival pelo título que havia tirado a pole dele quando o piloto da Nissan bateu na parte final da classificação, também foi parar nas barreiras em disputa com Wehrlein e saiu de mãos vazias.

A Jaguar Racing teve azar, primeiro com a quebra de Mitch Evans e, depois, com a estratégia agressiva de Nick Cassidy, o primeiro a usar o Modo de Ataque e um dos primeiros a usar o Pit Boost, que fez sua segunda aparição aqui em Mônaco após a estreia em Jeddah, mas não deu certo.

Nyck de Vries tinha uma chance de vencer, mas acabou tendo que se contentar com o segundo lugar depois que Rowland guardou seu segundo Modo de Ataque para mais tarde. O piloto da Mahindra, que também terminou em quarto com Edoardo Mortara, terminou à frente de Jake Dennis, que completou o pódio apesar de ter cumprido uma penalidade por excesso de potência durante um período de bandeira amarela

Para a alegria de Rowland, o segundo colocado no campeonato mundial, Antonio Felix da Costa, se retirou após um acidente na primeira parte da corrida, e enquanto Barnard não conseguiu marcar pontos devido à sua colisão na luta com Wehrlein, o piloto da Porsche, terceiro no campeonato, só conseguiu terminar em sexto.

No domingo acontecerá a segunda corrida de Mônaco, agora sem pit boosts.

Resultados da Corrida 1 do ePrix 2025 de Mônaco da Fórmula E

