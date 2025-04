Lucas di Grassi tem motivos de sobra para comemorar o excelente segundo lugar no ePrix de Miami, disputado neste sábado (12/4). Além de conquistar o primeiro pódio da equipe Lola Yamaha ABT no Campeonato Mundial de Fórmula E, o brasileiro também ampliou o recorde de pódios que detém na categoria. Agora, di Grassi soma 41 pódios na competição.

Durante a preparação para a corrida, quinta etapa do ano, Lucas se mostrou confiante com as atualizações no carro e chegou a comentar que eram boas as chances de pontuar no Homestead Miami-Speedway. A expectativa do piloto se mostrou certa durante o classificatório, quando cravou a sétima posição no grid de largada - a melhor colocação da equipe estreante em um grid da temporada.

Jogo de xadrez na Flórida

A prova deste sábado se mostrou um verdadeiro jogo de estratégias e de foco no regulamento. Ao longo das 26 voltas, Lucas e a equipe mostraram consistência, utilizando o modo ataque em momentos que beneficiaram o brasileiro, mantendo-o dentro dos pontos. Lucas inclusive surpreendeu ao pegar o seu primeiro modo ataque quando estava no 14º lugar e, em três minutos, subir ao terceiro posto e colar na briga dos líderes – mostrando que estava definitivamente entre os pilotos com condições de ter um bom resultado em Miami.

Na 22ª das 26 voltas previstas, um incidente entre os carros de Mitch Evans, Maximilian Günther e Jake Hughes causou o acionamento do safety car e, em seguida, bandeira vermelha. Lucas, então na quinta colocação, fez uma relargada limpa, se mantendo entre seis primeiros, mesmo tendo menos tempo de modo ataque que alguns dos rivais.

O brasileiro cruzou a linha de chegada em sexto, mas foi um dos pilotos a cumprir a regra de utilizar todo o tempo do modo ataque até o fim da prova. Os quatro primeiros colocados foram punidos por essa razão, fazendo com que di Grassi fosse declarado o segundo colocado e a vitória passasse para as mãos do alemão Pascal Wehrlein, da Porsche.

“Incrível! Começamos o dia com uma boa classificação, a melhor do ano. Na corrida, usamos uma combinação de boa estratégia e o famoso ‘estar no lugar certo, na hora certa’ quando o safety car entrou. Estou muito feliz por mim e pela equipe, eles mereceram. Vai ser um impulso gigante para nossa temporada”, declarou Lucas, que soma oito pontos, os primeiros da história da Lola na categoria elétrica.

A Fórmula E realizará as etapas 6 e 7 em Mônaco, entre os dias 3 e 4 de maio. O campeonato segue até julho, quando disputa sua última rodada, em Londres, entre os dias 26 e 27.

