A McLaren oficializou a sua saída da Fórmula E no final da atual temporada de 2024-25, após seu recente anúncio de que entraria na classe de hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2027.

A equipe britânica assumiu o lugar da Mercedes no início da era Gen3, introduzida na campanha de 2022-23, quando a marca alemã desistiu por ter optado por não se envolver com o projeto do trem de força de terceira geração depois de conquistar títulos consecutivos de pilotos com Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne.

A McLaren assumiu a entrada e se tornou uma entidade cliente, alinhando-se com a Nissan para assumir os trens de força da fabricante japonesa.

A equipe começou bem esta temporada, com o recém-chegado Taylor Barnard conquistando três pódios nas cinco primeiras etapas. Apesar de sua boa forma e do melhor desempenho do trem de força da Nissan, a McLaren optou por se retirar para se concentrar no sucesso de seu projeto de hipercarro.

"Estamos imensamente orgulhosos do que conquistamos na F-E e a série desempenha um papel fundamental no cenário geral do automobilismo", disse o CEO da McLaren, Zak Brown.

"Mas é o momento certo para explorar outras oportunidades que se alinham mais estreitamente com a direção estratégica geral da McLaren Racing - incluindo nossa entrada em 2027 no Campeonato Mundial de Endurance da FIA".

"Por enquanto, estamos concentrados em preparar essa grande equipe para o sucesso futuro, trabalhando para garantir um novo proprietário. A equipe teve um início de ano forte e pretendemos terminar a temporada em alta. Gostaria de agradecer à equipe, à Fórmula E, aos nossos parceiros e aos nossos fãs pelo apoio contínuo".

Taylor Barnard, Equipe NEOM McLaren de Fórmula E, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O chefe de equipe, Ian James, que havia sido contratado pela Mercedes para liderar a equipe e, posteriormente, foi fundamental para concluir as negociações com a McLaren para garantir seu apoio, mais uma vez terá que procurar um comprador para a equipe.

"Tivemos uma jornada incrível até agora como equipe e estamos orgulhosos de nossas conquistas, e tivemos muita sorte de ser parte integrante da família McLaren Racing".

"Meus sinceros agradecimentos à empresa, aos nossos parceiros e a todos os nossos fãs, por sua confiança e apoio, que continuarão enquanto lutamos até o final do campeonato deste ano".

"Esta equipe é inigualável em termos de talento - talento que proporcionou enorme sucesso no passado e continuará a fazê-lo no futuro".

"Embora o capítulo da McLaren Racing chegue ao fim, reconhecemos o valor e o poder da Fórmula E como um campeonato mundial e uma plataforma para mudanças positivas à medida que o esporte se fortalece".

"O trabalho está bem encaminhado para explorar as melhores oportunidades para a equipe continuar competindo após a 11ª temporada".

A equipe competiu inicialmente como HWA Racelab antes da Mercedes assumir oficialmente a equipe, e entrará em sua quarta 'versão' se conseguir um comprador após a McLaren.

