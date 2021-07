O brasileiro Lucas di Grassi largou e terminou na sétima posição no primeiro ePrix de Londres da Fórmula E, disputado neste sábado (24), vencido por Jake Dennis da BMW Andretti. E mesmo fora do pódio, o piloto da Audi aproveitou o dia ruim dos líderes do campeonato para reduzir de 27 para 19 a diferença para o líder Sam Bird, da Jaguar.

Dennis, que tinha a mesma pontuação de Di Grassi no início da manhã, agora saltou para a terceira colocação, a apenas dois pontos de Bird, o que mostra como o campeonato segue aberto a apenas três corridas do fim, sendo uma em Londres e duas em Berlim.

"Eu nunca vi um campeonato tão apertado e imprevisível quanto o deste ano na Fórmula E. Basta uma prova para mudar muita coisa”, disse o brasileiro da equipe Audi Sport Abt Schaeffler.

“Larguei em sétimo e o que nos atrapalhou um pouco foi nossa estratégia de uso do modo ataque. Ficamos sem essa opção muito cedo durante a prova. Então nos estágios finais brigamos para não perder posições – e não conseguimos avançar".

"Mas mesmo assim foi um resultado importante, reduzimos a diferença para o líder e tudo é possível nesta temporada do jeito que as coisas estão. Contando com a prova de amanhã, faltam três corridas e há muitos pontos a serem conquistados ainda. Vamos manter a fé e foco que podemos chegar lá".

Após a prova deste sábado, Di Grassi ocupa a décima posição do Mundial. Com 90 pontos ainda em jogo, a disputa pelo título segue aberta. Apesar do abandono, Bird manteve a liderança com 81 pontos, com o top 5 separado por apenas quatro pontos: António Félix da Costa tem 80, Jake Dennis, 79, Robin Frijns, 78 e Nyck de Vries, 77.

No domingo, a Fórmula E volta ao ExCel Centre em Londres para a segunda prova do fim de semana em Londres, 13ª etapa da temporada 2021. A prova, com largada às 10h, horário de Brasília, terá transmissão da TV Cultura e do SporTV.

CLIMA DE GUERRA: Max Wilson teme CONSEQUÊNCIA do acidente de Hamilton e Verstappen para F1; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: