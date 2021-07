O piloto da Mercedes Stoffel Vandoorne conseguiu se manter na frente para garantir a pole position do ePrix II de Londres da Fórmula E, batendo Oliver Rowland e Alex Lynn em uma sessão afetada pela chuva. Os brasileiros largarão juntos na quinta fila, com Sérgio Sette Câmara em nono e Lucas di Grassi em décimo.

O belga se classificou para a disputa da superpole após sua saída no grupo dois, que o garantiu a terceira posição ao final da primeira fase. Sua última saída, um 01min20s181, fez com que ele liderasse o top seis, mesmo perdendo tempo no segundo e terceiro setores da volta.

No final, sua vantagem de 0s265 no primeiro setor foi caindo até chegar a 0s041 para superar Rowland, da Nissan, que foi desclassificado na prova do sábado, enquanto o pole de ontem, Alex Lynn, completou o top 3.

Lynn, que perdeu a corrida de ontem para Dennis, terá ao seu lado na segunda fila o companheiro de Vandoorne, Nyck de Vries, segundo colocado no sábado. Mitch Evans e Maximilian Günther completaram o top 6 da superpole.

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO3 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

A chuva esteve presente na classificação. O grupo dois foi o mais afetado, com o segundo setor, do lado externo do ExCel Centre, criando diversos pontos com spray. Mesmo assim, alguns pilotos conseguiram garantir boas posições, como Vandoorne, pole e Wehrlein, que terminou em sétimo.

Após um breve momento de melhora para o grupo três, o último conjunto de seis pilotos também foi afetado pela chuva, e ninguém conseguiu progredir para a super pole. Sette Câmara não conseguiu aproveitar sua saída, terminando com a nona posição, à frente de Di Grassi.

O atual líder, Sam Bird, terá mais uma prova difícil após o abandono do sábado, largando em 21º. Já as duas Techeetahs não tiveram um bom início de etapa, o atual campeão António Félix da Costa foi apenas o 22º, logo à frente do bicampeão Jean-Éric Vergne, com um tempo melhor apenas que o de Oliver Turvey, que bateu no setor intermediário.

