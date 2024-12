F-E: Maloney celebra parceria com Di Grassi na Lola Yamaha

Zane Maloney decidiu abrir mão da temporada da Fórmula 2 antes mesmo da decisão do título para correr na Fórmula E, que chegou ao Brasil para sua abertura neste fim de semana. O piloto barbadiano se tornou companheiro de equipe do brasileiro Lucas di Grassi na Lola Yamaha.

O Motorsport.com teve a oportunidade de conversar com o competidor no dia de mídia em São Paulo. Maloney confessou que ainda está se adaptando à nova competição e ao carro, mas já 'trocou muita figurinha' com o experiênte companheiro de equipe.

"Tem sido incrível, quer dizer, o Lucas é um dos pilotos mais experientes do grid, então eu estou sempre aprendendo com ele nas sessões de simulador".

"Ele tem toda essa experiência, ele está aqui há quase 12 anos, então ele sabe muito coisa".

O barbadiano chega ao time trazendo sua juventude como um trunfo, ao se juntar com toda a experiência de Di Grassi. Essa combinação pode ser uma boa jogada para a equipe e, inclusive, Maloney espera que consiga manter essa boa relação com o brasileiro e que os dois consigam "levar o time para frente".

No entanto, o piloto sabe que ainda precisa de algum tempo para conseguir se acostumar com o carro, com a nova competição e até mesmo a própria equipe.

"Eu não tenho muitas expectativas, é uma nova equipe, um novo time que vai entrar na F-E. Então, não sabemos o quão rápido estamos, não sabemos onde estamos no grid, mas vamos descobrir em breve e eu estou ansioso para fazer o melhor que eu posso".

A Lola Yamaha é uma mistura de culturas que promete desafiar as outras equipes no grid da F-E. O projeto mistura diversas culturas buscando o sucesso, algo que é celebrado pelo piloto de Barbados. Inclusive, ele ainda fica feliz com a diferença na nacionalidade da dupla também.

"Temos a Yamaha do Japão, a Lola do Inglaterra e a Audi da Alemanha, então é um monte de pessoas para mescar e um monte de culturas diferentes para fazer algo juntos".

"[E então temos] eu de Barbados, o Lucas do Brasil. Então tem um monte de trabalho a fazer, mas até agora tem uma ótima atmosfera dentro do time e eu estou ansioso para a primeira corrida, claro, ansioso para estar no Brasil, que está bem quente".

