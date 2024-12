O Natal e o Ano Novo podem estar chegando, e o mundo do automobilismo se prepara para a pausa de fim de ano, mas a Fórmula E está apenas começando a história de sua 11ª temporada neste fim de semana, em São Paulo.

Depois do teste de pré-temporada, que precisou ser transferido de Valência para Jarama, e um contorcionismo logístico, a cateoria totalmente elétrica concluiu seus preparativos para a nova campanha e uma breve pausa para digerir os dados coletados antes de ir para o Brasil para sua abertura. O Motorsport.com conta o que esperar da nova temporada.

Jaguar é a maior ameaça, apesar dos problemas

A Jaguar é a favorita na pré-temporada, mas a preparação está longe de ser tranquila Foto de: Andreas Beil

Depois de chegar perto do título de pilotos com Mitch Evans e Nick Cassidy na última temporada, a Jaguar entra na era Gen3 Evo como a atual campeã de equipes, e parece ser a maior rival da Porsche mais uma vez. Evans terminou o teste em Jarama como o mais rápido no último dia, com António Félix da Costa, da Porsche, sugerindo que a marca britânica estava se preparando para a corrida durante a parte inicial.

Mas o teste não foi isento de problemas. A Jaguar, assim como a Nissan, foram forçadas a perder a sessão de abertura de três horas após ambas as equipes violarem o teto de gastos para a temporada 2023. Cassidy também ficou parado na pista com um problema técnico durante uma das sessões, e deu a entender que a equipe ficou com o pé atrás durante as férias por não ter "saído da caixa como queríamos com um carro novo".

Evans disse: "Todo mundo melhorou seu trem de força. Espero que a ordem de forças seja a mesma, mas acho que os próximos dois anos serão ainda mais apertados do que vimos no passado".

A decisão de não implementar ordens de equipe e favorecer o líder do campeonato, Cassidy, em detrimento de Evans na última temporada pode ter custado à Jaguar o título de pilotos, com o chefe da equipe, James Barclay, admitindo que as coisas serão tratadas de forma diferente nesta temporada, se a situação for a mesma.

"Daqui para frente, provavelmente não abordaremos a questão da mesma forma", diz ele. "Isso não significa que erramos no passado. Demos a todos a mesma oportunidade, não deu certo e agora, como grupo, dizemos: 'OK, no próximo ano não vamos nos colocar nessa posição'".

Nomes que buscam se destacar no pelotão do meio

Rowland, que este ano conta com o novo companheiro de equipe Nato, teve o azar de ficar de fora da luta pelo título no ano passado Foto de: Andreas Beil

Oliver Rowland e a Nissan foram os azarões da última temporada, conquistando duas vitórias e lutando pelo título de pilotos antes que uma doença impedisse o britânico de participar da rodada dupla de Portland na reta final do campeonato, arruinando suas chances. Com Rowland ao lado de Norman Nato, que substitui Sacha Fenestraz, a fabricante japonesa tem uma das duplas mais experientes do grid, e se mostrou forte durante os testes de pré-temporada.

"Acho que, naturalmente, você sempre tem que tentar melhorar o que já fez anteriormente", avalia Rowland. "Mas também acho que o que foi bom para nós no ano passado foi que quase não houve pressão e foi uma espécie de ano de aprendizado, o que permite que você fique um pouco mais relaxado. Acho que é importante mantermos essa abordagem".

O campeão de 2023, Jake Dennis, junto com a Andretti, tem o trem de força Porsche e tentará se recuperar nesta temporada. A vaga de Nato na equipe foi ocupada por Nico Muller, que impressionou na última temporada com a Abt e também se tornou piloto da Porsche com a mudança.

"A falta de testes que tivemos ao longo do ano estava obviamente nos prejudicando em comparação com alguns dos rivais - perdemos basicamente contra quatro montadoras", diz Dennis. "Fomos a melhor equipe cliente, mas não foi bom o suficiente, então espero que possamos fazer melhor este ano".

Depois de marcar pontos em todas as 16 corridas da última temporada, o único bicampeão da F-E, Jean-Éric Vergne, provavelmente estará presente na briga novamente, com a equipe DS Penske impulsionada pelo novo chefe de equipe, Phil Charles, bem como pelo novo recruta e vencedor de várias corridas, Maximilian Guenther, que veio da Maserati.

Nova geração pronta para deixar sua marca

Novos pilotos e equipes com novo visual entram no grid este ano Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Três novos pilotos entrarão no grid nesta temporada: Taylor Barnard na McLaren, David Beckmann na Kiro e Zane Maloney na Lola-Yamaha Abt.

Depois de três corridas impressionantes na última temporada, que incluíram uma estreia de última hora em Mônaco e dois pontos em Berlim, o ex-F2 Barnard fará parceria com o também britânico Sam Bird, que ele substituiu durante suas participações.

"A Fórmula E não é o caminho tradicional que um jovem piloto talvez seguisse, mas sinto que é definitivamente uma boa oportunidade para que eu possa continuar progredindo em minha carreira e também competir em um nível muito alto em um campeonato mundial contra bons pilotos", diz Barnard, de 20 anos, que se tornou o piloto mais jovem a largar e pontuar na Fórmula E.

Beckmann se junta à renomeada Kiro, antiga ERT, que usará trens de força Porsche nesta temporada. O diretor da equipe, Alex Hui, insiste que "não há pressão alguma da Porsche, a decisão de colocar o reserva da Porsche é totalmente nossa". Foi nessa função que Beckmann foi emprestado à Andretti em 2023, quando competiu na rodada dupla de Jacarta.

Maloney se junta à nova aventura da Lola e da Yamaha na F-E com a Abt e, no processo, desistiu de disputar o título da F2 deste ano para dar o salto.

"Não se trata realmente de desempenho para nós neste momento - trata-se de entender onde precisamos melhorar e onde estão os maiores saltos que podemos dar desde o início", diz o barbadiano de 21 anos que, embora nunca tenha corrido na F-E, foi piloto de testes e reserva da Andretti. "É um novo fabricante que está chegando, então é difícil dizer se estamos indo bem ou mal".

Pneus são o principal ponto de discussão

O novo pneu da Hankook e o carro Gen3 Evo são o foco tecnológico da nova temporada Foto de: DPPI

O Gen3 Evo despertou muita atenção durante as férias, particularmente pela tração integral que será ativado ao atingir 350kW, nos duelos de classificação, largadas e Modo Ataque. Embora o estilo das corridas, com os carros andando em grupo, provavelmente permaneça, apesar de pequenas modificações na carroceria do modelo, a tração deve mudar drasticamente o elemento estratégico das corridas devido à vantagem de desempenho que oferecerá.

"As ultrapassagens ocorrerão fora das curvas - isso fará diferença para os pilotos no posicionamento do carro, na defesa e na linha de ultrapassagem", prevê o chefe da Porsche, Florian Modlinger. "Isso significa que a corrida será completamente diferente".

Mas, enquanto a maior parte do foco estava no novo carro antes dos testes, outra área que ficou sob os holofotes no mês passado na Espanha foi o novo pneu mais macio da Hankook. O modelo anterior da fabricante sul-coreana havia sido alvo de críticas dos pilotos devido à sua natureza dura, que oferecia pouco desempenho.

Embora o pneu menos durável ofereça inicialmente uma vantagem substancial de desempenho em relação ao seu antecessor, ele perde progressivamente a aderência durante uma sessão, o que afetará a estratégia de corrida e a corrida do fim de semana.

"Os pneus estão se tornando um fator importante agora, o que não acontecia no passado", observa Dan Ticktum, da Kiro. "Ele está se comportando como um slick - há um grande pico quando é novo, depois cai bastante e então se estabiliza um pouco. É difícil avaliar realmente onde todos estão em termos de ritmo, porque só temos seis conjuntos para os três dias [de testes], e as equipes os colocam em momentos diferentes".

'Pit Boost' finalmente recebe luz verde

O 'Pit Boost' será lançado na rodada da Arábia Saudita em fevereiro Foto de: Andreas Beil

Após mais de dois anos de testes e desenvolvimento, o "Pit Boost" deve ser introduzido durante a temporada 2024-25. A iniciativa foi originalmente planejada para o início da era Gen3 em 2023, mas problemas com a confiabilidade fez com que a tecnologia tivesse a liberação para as corridas apenas agora.

O Pit Boost exigirá que todos os pilotos façam um pitstop obrigatório durante uma corrida, onde seus carros receberão uma recarga de energia, equivalente a aproximadamente 10% da capacidade da bateria a uma taxa de 600 kW, com todo o procedimento durando aproximadamente 30 segundos.

O conceito foi testado durante a corrida de simulação de 24 voltas nos testes de pré-temporada, e os dados foram analisados pela FIA e pela Fórmula E. Ele será utilizado em apenas uma das corridas nos fins de semana de rodada dupla, a fim de variar as estratégias entre cada corrida no mesmo local, com sua primeira aparição prevista para Jeddah, em fevereiro, em uma versão reduzida do layout usado pela Fórmula 1.

Outras rodadas que contarão com o Pit Boost incluem Mônaco, Tóquio, Xangai, Berlim e Londres, mas alguns pilotos estão preocupados com o impacto que o conceito terá nas corridas, já que uma única volta específica provavelmente será o momento ideal para utilizá-lo, enquanto qualquer safety car ou amarela de pista cheia terá um impacto negativo em metade do pelotão.

"Não podemos colocar todos no box ao mesmo tempo - é sempre um carro por equipe", alerta o atual campeão Pascal Wehrlein. "Metade da equipe, ou seja, 11 carros, está no box na volta 15 e a outra metade talvez esteja no boxe na volta 18, mas entre essas voltas há um safety car. É uma grande vantagem para o segundo grupo".

"Não é como se houvesse um ou dois caras que se beneficiariam, mas pode ser que você acabe caindo de P1 para completamente fora dos pontos, só porque houve uma situação injusta com um safety car".

Será que o 'Pit Boost' também pode abalar as corridas? Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

