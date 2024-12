A Fórmula E inicia neste fim de semana a temporada 2024/25, a 11ª de sua história, com o ePrix de São Paulo tendo a missão de dar o pontapé inicial à essa disputa.

E o Motorsport.com conta tudo pra você sobre as novidades que o Mundial de Carros Elétricos traz à tona para essa nova disputa.

Mudanças no grid

O grid vem com diversas mudanças para 2025. Focando nos brasileiros, Lucas di Grassi será nosso único representante, seguindo na Abt, que agora passa a se chamar Lola Yamaha Abt. Já Sérgio Sette Câmara não correrá mais pela antiga ERT (agora Kiro), assumindo o papel de piloto reserva da Nissan.

Uma das principais mudanças do grid para este ano é do campeão Stoffel Vandoorne. O campeão de 2022 encerrou seu acordo com a DS Penske para correr pela Maserati, enquanto Max Günther sai da equipe monegasca para assumir a vaga do belga na Penske. A Maserati ainda terá Jake Hughes para este ano, saído da McLaren.

Novas marcas, novos nomes

Falando das equipes, temos duas importantes mudanças no grid para esta temporada. O destaque fica para a Abt, time de Lucas di Grassi. A equipe alemã encerrou a parceria com a Cupra, costurando um novo acordo com a Lola e a Yamaha, que farão sua estreia no mundial de carros elétricos, passando a ser chamada de Lola Yamaha Abt.

A outra mudança envolve a ERT. A antiga equipe de Sérgio Sette Câmara encerrou sua presença no grid, que incluía a produção de um trem de força próprio. A entrada foi vendida para um grupo norte-americano e passa a ser chamada de Kiro. A Kiro ainda fechou acordos com a Cupra para uma parceria técnica e a Porsche para o fornecimento de trens de força.

Confira o grid da temporada 2024/25 da Fórmula E:

Equipe Trem de força N° Pilotos Porsche 99X Electric 27 51 Porsche 99X Electric WCG03 3 33 DS E-Tense FE25 7 25 Jaguar I-Type 7 4 16 Jaguar I-Type 7 9 37 Lola-Yamaha T001 11 22 Mahindra M11Electro 21 48 Maserati Tipo Folgore 2 55 Nissan e-4ORCE 05 5 8 Nissan e-4ORCE 05 17 23 Porsche 99X Electric 1 13

A estreia do Gen3 Evo

Antes da chegada do Gen4, a quarta geração de carros, a F-E estreia neste ano a evolução do Gen3, o Gen3 Evo. E, por mais que ele seja proposto apenas como uma evolução, o modelo traz mudanças importantes.

A principal novidade é a chegada da tração 4x4, que promete mudar a forma de pilotagem de forma drástica. Com isso, teremos um carro mais fácil de se guiar, graças a uma transição mais linear de potência para a rotação dos pneus. Agora, a aceleração vai de 0 a 96 km/h em 1s82, sendo mais rápido que os modelos atuais da F1, além de uma frenagem regenerativa mais potente.

Outra mudança importante está na construção do carro, com o Gen3 Evo prometendo ser mais robusto, especialmente na asa dianteira, alvo de diversas críticas dos pilotos devido à sua fragilidade, se quebrando com muita facilidade mesmo nos toques mais bobos.

Para finalizar, outro ponto de destaque está nos novos pneus da Hankook, que devem ser mais macios. Até a geração anterior, os pilotos criticavam que os pneus pareciam pedras, o que dificultavam a aderência.

Recarga dos carros finalmente vem aí?

Após dois anos de testes, a recarga finalmente deve ser introduzida na categoria, possivelmente a partir da rodada dupla do ePrix de Jeddah, em fevereiro. Com o nome de Pit Boost, os carros farão a recarga de cerca de 10% de sua bateria em aproximadamente 30s de pit stop.

A ideia é que o Pit Boost seja usado nas rodadas duplas do calendário para criar variedade nas estratégias das equipes. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o regulamento da categoria ainda deve sofrer uma leve alteração referente ao acionamento do Modo Ataque em relação ao uso do Pit Boost.

Um calendário de muitas rodadas duplas

Este promete ser o calendário mais longo da história da F-E, com 16 corridas em 10 etapas, sendo seis rodadas duplas e quatro provas solo.

O calendário 2024/25 começa em São Paulo antes da pausa de fim de ano, retornando em janeiro no México. De lá, a categoria viaja para a Arábia Saudita, onde a F-E fará sua estreia no circuito de Jeddah, em uma versão reduzida da pista da F1. Após uma pausa de dois meses, devido ao cancelamento de uma etapa originalmente programada para a Tailândia em março, o paddock volta aos EUA para o retorno do ePrix de Miami, agora no tradicional circuito de Homestead.

A F-E ainda passa por Mônaco, Tóquio, Xangai e Jacarta antes da reta final em solo europeu, com rodadas duplas em Berlim e Londres para o fechamento do campeonato em julho.

ePrix País Circuito Data 1 ePrix de São Paulo Circuito Urbano de São Paulo 7 de dezembro de 2024 2 ePrix da Cidade do México Autódromo Hermanos Rodríguez 11 de janeiro de 2025 3 ePrix de Jeddah Circuito da Corniche de Jeddah 14 de fevereiro de 2025 4 15 de fevereiro de 2025 5 ePrix de Miami Homestead-Miami Speedway 12 de abril de 2025 6 ePrix de Mônaco Circuito de Mônaco 3 de maio de 2025 7 4 de maio de 2025 8 ePrix de Tóquio Circuito Urbano de Tóquio 17 de maio de 2025 9 18 de maio de 2025 10 ePrix de Xangai Circuito Internacional de Xangai 31 de maio de 2025 11 1 de junho de 2025 12 ePrix de Jacarta Circuito Internacional do ePrix de Jacarta 21 de junho de 2025 13 ePrix de Berlim Circuito Urbano do Aeroporto de Tempelhof 12 de julho de 2025 14 13 de julho de 2025 15 ePrix de Londres ExCeL London 26 de julho de 2025 16 27 de julho de 2025

RICO PENTEADO projeta LECLERC x NORRIS e MCLAREN x FERRARI na final da F1 e título de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!