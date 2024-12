Lucas di Grassi não é o único piloto da casa no ePrix de São Paulo da Fórmula E. Português, mas com alma brasileira, o piloto da Porsche António Félix da Costa também vê a passagem pela capital paulista como a forma mais próxima de correr em sua terra natal, e agradece o carinho que recebe dos fãs todas as vezes que correr por aqui.

Pela segunda vez em 2024, o Mundial de Carros Elétricos visita o Brasil, agora como a prova de abertura da temporada 2024/25, e Da Costa fica feliz em retornar à sua 'segunda casa'.

"Eu adoro!", disse o português quando questionado pelo Motorsport.com sobre a sensação de correr no Brasil. "Eu falo que é a minha corrida de casa".

"Infelizmente, nós não temos corrida em Portugal, e eu adoro correr aqui. Eu sou muito bem recebido por todos vocês, os fãs, os comissários de pista, por isso eu adoro correr aqui. E poder começar o campeonato aqui é incrível. Eu sei que o Lucas é o verdadeiro menino da casa, mas eu adoro correr no Brasil também".

A F-E retorna neste fim de ano com importantes novidades. Para além do carro Gen3 Evo, a categoria terá ainda a estreia do Pit Boost em fevereiro, durante a passagem por Jeddah, na Arábia Saudita. Após dois anos de testes, a F-E finalmente terá a introdução da recarga rápida, com o retorno dos pit stops para mexer com a estratégia das provas.

Da Costa aprovou a introdução do novo sistema, ressaltando a relação entre a tecnologia desenvolvida nas pistas e sua transferência para os carros de rua.

"Eu acho ótimo. É preciso desmistificar para todo mundo que, quando você compra um carro elétrico, a sua primeira pergunta é: 'mas eu vou ter que parar para carregar, quando tempo demora para carregar?'. E nós vamos mostrar mais uma vez que isso já não é mais um problema".

"Vamos carregar [o carro] a uma velocidade de 600 kW, o que é muito rápido. Com essa velocidade você carrega uma bateria de um Tesla em 5, 7 minutos, nem isso. Só por isso, já demora menos tempo para carregar um carro do que encher o tanque de um carro a combustão. Tem sido interessante fazer parte desta evolução tecnológica dos carros elétricos".

Sobre o Gen3 Evo, o português acredita que o novo modelo de carro representa uma evolução em relação ao anterior.

"Gostei muito, um carro com mais potência, tração nas quatro rodas, mais aderência, e acho que vai trazer uma ação muito boa aqui nas colegas da Fórmula E"

