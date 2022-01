F-E: Mortara vence em Diriyah após final confuso; Di Grassi é 3º

Carregar reprodutor de áudio

Edoardo Mortara foi o grande vencedor da corrida 2 do fim de semana de Diriyah, na Arábia Saudita, primeiro fim de semana da Fórmula E.

O piloto da Venturi largou da segunda posição, se aproveitou da confusão entre Nyck de Vries e Lucas di Grassi e assumiu a ponta para não perder mais.

Robin Frijns foi o segundo colocado, com Di Grassi em terceiro lugar. Sérgio Sette Câmara foi o 18º.

A corrida foi marcada pelo seu final confuso. Com menos de 10 minutos para o final, Alexander Sims bateu no muro e ficou parado na pista, trazendo o safety car. Uma das novidades desta temporada da F-E é o acréscimo de tempo após a passagem de um carro de segurança. O resgate do carro #29 demorou mais do que o esperado, o cronômetro zerou e a prova não recomeçou, confirmando o triunfo de Mortara.

A Corrida

Na largada, De Vries manteve a liderança, assim como os ponteiros, com Di Grassi mantendo a quarta posição. Sette Câmara caiu para a 20ª posição.

Os primeiros pilotos que utilizaram o modo ataque foram Rowland e Dennis, com cinco minutos de prova. Vergne fez o mesmo no giro seguinte. Os primeiros colocados ganharam energia extra com nove minutos de prova.

Com uma estratégia diferente dos demais, Di Grassi acionou o segundo modo ataque quando restavam 30 minutos para o final. Com isso, o brasileiro conseguiu superar Frijns quando o holandês também fez a manobra para a energia extra.

No momento em que Mortara também pegava o segundo modo ataque da corrida, Di Grassi assumiu o segundo posto. Na sequência, ele assumia a liderança ao manobrar sobre De Vries. Mortara foi no embalo e assumiu o segundo posto.

Ao mesmo tempo, foi anunciado os contemplados com o FanPush: De Vries, Vergne, Vandoorne, Da Costa e Giovinazzi.

Faltando menos de 25 minutos, Mortara, que ainda tinha um tempo de modo ataque, ultrapassou Di Grassi.

De Vries acionou o seu segundo modo ataque restando 18 minutos, perdendo a terceira posição para Frijns.

Mais tarde, o atual campeão foi pressionado por Vergne e perdeu desempenho, despencando para a nona colocação. Lotterer era o novo quarto colocado.

Restando 10 minutos, Frijns superou Di Grassi pelo segundo posto.

Na sequência, Sims parava na pista após bater no muro da curva 6 e o safety car entrou, trazendo a prorrogação para a corrida, consequentemente.

O carro de segurança permaneceu até o cronômetro zerar, já que o resgate do carro de Sims demorou além do esperado. Não houve relargada e Mortara foi declarado o vencedor. Frijns foi o segundo e Di Grassi ficou com o último lugar do pódio.

A próxima etapa da Fórmula E será no México, no dia 12 de fevereiro.

Resultado final

