A Fórmula E começou com tudo, trazendo para a temporada 2021/2022 novas regras e novas caras no grid. A primeira rodada dupla aconteceu em Diriyah, na Arábia Saudita, com a segunda corrida com final confuso, mas com o triunfo de Edoardo Mortara, que lhe valeu a liderança.

Nyck de Vries, o atual campeão, começou bem, com vitória na sexta-feira e pole no sábado. Mas, o piloto da Mercedes acabou se envolvendo em batalhas na pista, perdeu rendimento e teve que se conformar com o 10º lugar na corrida 2 e a vice-liderança.

Lucas di Grassi, que estreou na Venturi, teve início positivo, com um pódio na segunda prova e a quinta colocação na tabela.

Confira como está o campeonato de pilotos após os ePrix árabes.

Agora o campeonato entre equipes

