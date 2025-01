A Fórmula E abriu 2025 com um ePrix da Cidade do México dramático. Tudo se encaminhava para um desfile da Porsche, mas uma estratégia ousada da Nissan de acionamento tardio do modo ataque, combinado com a sorte da entrada do safety car, abriram caminho para uma improvável vitória de Oliver Rowland neste sábado.

António Félix da Costa e Pascal Wehrlein completaram o pódio. Lucas di Grassi foi o 16º, mas o brasileiro, junto com outros pilotos, devem sofrer punições por não terem cumprido com as normas de uso do modo ataque. Lucas acionou a potência extra apenas uma vez, e terminou a prova sem ter gasto todos os 08min previstos.

Wehrlein manteve a liderança na largada com Da Costa em segundo. A saída correu sem maiores problemas, aproveitando o espaço largo da primeira curva.

Ao final da primeira volta, a Porsche mantinha a dobradinha com Wehrlein à frente de Da Costa. Rowland subia para terceiro ao passar Vergne na curva 1. Dennis, Gunther, Evans, Müller, Mortara e Bird completavam o top 10, enquanto Di Grassi subia para 16º, logo atrás de seu companheiro de Lola Yamaha, Maloney.

Ainda nas primeiras voltas, de um total de 35, tivemos o início dos acionamentos do modo ataque. Os pilotos tinham para esta corrida 8min de potência extra, podendo ser divididos em 6min/2min, 4min/4min ou 2min/6min. E na oitava volta, problemas para Mortara, que precisou entrar nos boxes, assim como Ticktum, com os dois ficando no fundo do grid.

O top 5 optou por não acionar o modo ataque nas 13 voltas iniciais. E isso os deixou suscetíveis aos ataques de Müller, que vinha voando com a potência extra. Isso levou seu companheiro de equipe, Dennis, a buscar esse boost.

Com os primeiros finalmente usando o modo ataque, Dennis aproveitou o fato de ter acionado por um período maior para subir na classificação e assumir a ponta, com Wehrlein caindo para segundo, Rowland em terceiro e Da Costa em quarto, enquanto Vergne fechava o top 5. Di Grassi vinha em 17º em uma batalha com Cassidy, da Jaguar.

Durante a prova, uma notícia ruim para di Grassi: os comissários anunciaram uma punição de 20 posições para o brasileiro na próxima prova por mexer no trem de força de seu carro após o fim da classificação.

Aos poucos, a briga foi se consolidando entre as duplas da Porsche e da Andretti. Na volta 23, Da Costa liderava à frente de Dennis, Müller e Wehrlein, com Evans tentando se aproximar em quinto. Mesmo com os modos ataques acionados, as Porsches demonstravam um ritmo superior, voltando a formar uma dobradinha, agora com o português à frente do atual campeão.

A sete voltas do fim, bandeira amarela próximo à entrada do Foro Sol, com a Kiro de Beckmann parado próximo à barreira de pneus. Neste momento, Da Costa, Wehrlein e Dennis já não tinham Modo Ataque para acionar, enquanto Rowland, Vergne e Günther estavam com a potência extra, perdendo essa vantagem. O replay mostrou que Beckmann sofreu uma quebra ao bater com Di Grassi, que havia colocado de lado para ultrapassar.

Surpreendentemente, a bandeira verde veio logo. Rowland ainda tinha 90s de modo ataque, e aproveitou para voar pelo grid e assumir a ponta da prova a cinco voltas do fim. Mas a velocidade durou pouco, com o SC sendo acionado novamente antes do fim da volta, com Evans parado na curva 11.

A prova foi retomada na volta 33 de 36. Rowland liderava com Da Costa em sua cola. Wehrlein vinha um pouco atrás, com Dennis e Vergne fechando o top 5. Di Grassi era o 19º e, por algum motivo, o brasileiro acionou neste momento seu primeiro modo ataque. Ele não teria tempo para acionar o segundo e cumprir os oito minutos, o que lhe renderia uma punição pesada após o fim da prova.

No final, Oliver Rowland confirmou o golpe de mestre para vencer com António Félix da Costa em segundo e Pascal Wehrlein comepletando o pódio. Fecharam o top 10: Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, Max Gunther, Stoffel Vandoorne, Nyck De Vries, Nico Müller e Taylor Barnard. Já Lucas di Grassi foi o 16º, mas deve cair mais com a punição que deve receber por não cumprir os pré-requisitos do modo ataque.

A Fórmula E volta em um mês. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Mundial de Carros Elétricos retoma as atividades da temporada 2024-25 com a rodada dupla do ePrix de Jeddah, que marca a estreia da pista do GP da Arábia Saudita de F1 no calendário e que marca também a primeira aparição do Pit Boost, a recarga rápida dos carros.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!