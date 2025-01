O retorno de Santigo e Cidade do Cabo, bem como a adição de Phoenix e Bangkok ao calendário da Fórmula E estão sendo considerados para a temporada de 2025-26.

Apesar de a temporada atual ter apenas uma corrida após a abertura da temporada em São Paulo no mês passado, as discussões já estão ganhando ritmo para a próxima campanha, com um calendário provisório a ser anunciado em maio.

Antes do E-Prix da Cidade do México, no sábado, o cofundador do campeonato de F-E, Alberto Longo, confirmou ao Motorsport.com que estavam sendo mantidas conversas sobre o retorno ao Chile.

O circuito de rua de Santiago realizou a corrida inaugural do país em 2018, antes de duas outras edições serem realizadas no Circuito Parque O'Higgins em 2019 e 2020.

"Nunca dizemos não a nada", disse Longo. "Somos um campeonato global, corremos nos cinco continentes e, obviamente, gostamos de continuar expandindo esse número de corridas, mas não posso dizer muito mais sobre onde e com quem estamos conversando. É verdade que estamos conversando com o Chile, bem como com outras 11 cidades".

"Decidiremos o calendário em maio, portanto estamos muito próximos dessa data, para ver quais cidades formarão ou moldarão o calendário da próxima temporada".

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, o restante da equipe Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Além de um retorno ao Chile, outra corrida na África do Sul também está sendo seriamente considerada depois que o circuito de rua da Cidade do Cabo realizou sua única corrida em 2023.

Embora o evento tenha sido considerado um sucesso por pilotos, equipes e fãs devido à natureza desafiadora do circuito e à localização pitoresca, uma perda financeira fez com que ele fosse retirado do calendário.

O Motorsport.com também apurou que está sendo procurado um novo local nos Estados Unidos, que seria baseado em Phoenix, em um circuito localizado na cidade.

A F-E visitará o Homestead-Miami Speedway pela primeira vez em abril e, antes dessa corrida, um evento ainda não revelado também será realizado no mesmo local.

Embora os detalhes exatos ainda estejam sendo confirmados e sejam esperados para o final deste mês, o Motorsport.com apurou que influenciadores de mídia social e celebridades terão a chance de assumir o volante das máquinas Gen3 Evo.

A data de 8 de março foi inicialmente listada como um TBC no calendário provisório de 2024-25 divulgado pelo campeonato, com uma corrida na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, que deveria preencher o espaço antes que as mudanças no governo local fizessem com que o acordo não fosse concretizado.

O Motorsport.com confirma que a F-E ainda está interessada em realizar uma corrida no país, e a capital da Tailândia foi agora apontada como o local para a programação da próxima temporada.

