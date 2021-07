Nesta quinta-feira (08), o Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA aprovou o calendário para a oitava temporada da Fórmula E, que será realizada em 2022. Entre as novidades, estão o retorno do Canadá, em nova praça e da China, ainda sem local definido, além das estreias de Seul e Cidade do Cabo.

Com seis etapas pela frente na temporada 2021, nas rodadas duplas de Nova York, Londres e Berlim, a categoria de carros elétricos, que está em seu primeiro ano como Mundial da FIA, já se prepara para o próximo campeonato, que será o último do Gen2, atual modelo de carros.

Assim como neste ano, a temporada começa em janeiro de 2022, deixando de lado o modelo de campeonatos anteriores, com as primeiras corridas em novembro ou dezembro. Diriyah, na Arábia Saudita, receberá as duas primeiras etapas, em 28 e 29 de janeiro.

A temporada 2022 promete ser a maior da história da categoria, com 16 etapas, superando as 15 deste ano. Destas, metade serão disputadas em rodadas duplas. Além da Arábia Saudita, Nova York, Londres e Seul também receberão duas provas cada.

Além da Arábia Saudita, outras provas presentes em 2021 retornarão para o próximo ano. México, de volta ao Hermanos Rodríguez no lugar de Puebla, Roma, Mônaco, Berlim, Nova York e Londres.

A China retorna ao calendário após dois anos fora, com a última etapa sendo o ePrix de Sanya, em março de 2019. Mas a prova, marcada para 19 de março, ainda não possui um local definido.

Outro país que volta é o Canadá, após a edição única do ePrix de Montreal em 2017, que consagrou Lucas di Grassi como o campeão daquela temporada. Mas a prova, marcada para 02 de julho, terá uma nova sede: Vancouver.

O calendário ainda traz outras duas estreias: o ePrix da África do Sul na Cidade do Cabo, que será a terceira etapa da temporada, em 26 de fevereiro, e o ePrix de Seul, que fechará o campeonato nos dias 13 e 14 de agosto.

A programação para 2022 ainda traz uma data em aberto: 04 de junho, entre as etapas de Berlim e Vancouver. Duas cidades se encontravam na disputa para receber a F-E a partir do ano que vem: Jacarta, na Indonésia, que já havia sido confirmada anteriormente e integraria o calendário a partir de 2020, sendo cancelada por conta da pandemia e Eindhoven, na Holanda, que estaria com negociações avançadas para realizar o primeiro ePrix em 2022.

Etapa Data País Cidade 1 e 2 28-29 de janeiro de 2022 Arábia Saudita Diriyah 3 12 de fevereiro de 2022 México Cidade do México 4 26 de fevereiro de 2022 África do Sul Cidade do Cabo 5 19 de março de 2022 China A Confirmar 6 09 de abril de 2022 Itália Roma 7 30 de abril de 2022 Mônaco Monte Carlo 8 14 de maio de 2022 Alemanha Berlim 9 04 de junho de 2022 A Confirmar A Confirmar 10 02 de julho de 2022 Canadá Vancouver 11 e 12 16 e 17 de julho de 2022 Estados Unidos Nova York 13 e 14 30 e 31 de julho de 2022 Reino Unido Londres 15 e 16 13 e 14 de agosto de 2022 Coréia do Sul Seul

