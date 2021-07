Fórmula E: Jacarta deve completar calendário de 2022

A FIA divulgou o calendário provisório para a próxima temporada da Fórmula E, que será recorde, com de 16 corridas, nesta quinta-feira. No entanto, a etapa de 4 de junho foi deixada como uma entrada “a ser decidida”.

Esperava-se um ePrix inaugural na Holanda, mas agora foi revelado que o lugar vago é Jacarta, a capital da Indonésia.

O cofundador e chefe do campeonato da Fórmula E, Alberto Longo, disse: “Não podemos anunciar porque colocamos um TBD lá. Mas basicamente, temos um contrato em vigor com a Indonésia, com Jacarta.

“Nosso plano é ir para lá. Mas o próprio governador pediu um tempinho para anunciar a disputa. É por isso que prolongamos a data.”

A adição de Jacarta será confirmada após a próxima reunião do Conselho Mundial da FIA, em Paris, no dia 15 de outubro.

Jacarta já provou ser um movimento polêmico, em meio a relatos de que £ 53 milhões foram gastos pela administração da cidade para sediar o campeonato. Isso teve como pano de fundo uma série de enchentes mortais na área, com o Greenpeace Indonésia liderando os apelos para que o dinheiro seja gasto na atualização da infraestrutura.

ePrix de Paris de volta em 2023

Longo também declarou as intenções da Fórmula E de retornar a Paris em 2023, mas com a promessa de um layout de circuito fortemente revisado para acomodar os carros Gen3 mais potentes.

O evento de Paris foi definido para a atual temporada de 2021, antes de ser cancelado em meio à crise global de saúde, mas com o compromisso de planejar a edição de 2022 da corrida. Apesar de a cidade não ter sido listada a tempo para a próxima temporada, Longo enfatizou uma relação saudável entre Paris e a Fórmula E e disse que o atraso no retorno daria tempo para modificar o circuito de Les Invalides.

Questionado se a configuração atual da pista de 1.19 milhas era muito curta para as novas máquinas, Longo disse: “É provavelmente por isso que decidimos ir a cada dois anos: para nos dar um pouco de tempo agora para planejar com antecedência. A relação com a cidade de Paris e seu prefeito é fantástica.”

“Eles querem muito que não fiquemos nem pelo prazo que combinamos, mas por um prazo mais longo. Estamos realmente sendo ambiciosos.”

“A próxima corrida de Paris será uma corrida completamente diferente em comparação com o que fizemos até agora.”

Santiago também deve retornar a tempo para a temporada de 2023 para reforçar a presença da América do Sul na Fórmula E, mas um adiamento em 2022 foi decidido após as recentes eleições para prefeito na capital chilena.

Etapa Data País Cidade 1 e 2 28-29 de janeiro de 2022 Arábia Saudita Diriyah 3 12 de fevereiro de 2022 México Cidade do México 4 26 de fevereiro de 2022 África do Sul Cidade do Cabo 5 19 de março de 2022 China A Confirmar 6 09 de abril de 2022 Itália Roma 7 30 de abril de 2022 Mônaco Monte Carlo 8 14 de maio de 2022 Alemanha Berlim 9 04 de junho de 2022 Indonésia (a confirmar) Jacarta (a confirmar) 10 02 de julho de 2022 Canadá Vancouver 11 e 12 16 e 17 de julho de 2022 Estados Unidos Nova York 13 e 14 30 e 31 de julho de 2022 Reino Unido Londres 15 e 16 13 e 14 de agosto de 2022 Coréia do Sul Seul

SAIBA como marca de CAMISINHAS impediu TRANSMISSÃO da guerra LAUDA vs HUNT na Inglaterra há 45 anos

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.