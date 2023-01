Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E realizou nesta sexta-feira (27) a primeira das duas corridas da etapa dupla de Diriyah, na Arábia Saudita.

Pascal Wehrlein foi o grande vencedor, tendo que segurar o ímpeto de Jake Dennis, que veio 'atropelando' todos os concorrentes, após ter largado da 12ª posição. Sam Bird, que foi o pole e liderou boa parte da corrida, teve que se conformar com a terceira posição.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi foi o 13º, enquanro Sérgio Sette Câmara o 15º.

A Corrida

Na largada, Buemi manteve a liderança, mas poucas curvas depois o safety car já teve que entrar, com o incidente envolvendo Félix da Costa, que foi tocado e teve um pedaço de seu carro pela pista.

O reinício ocorreu já na volta seguinte. Di Grassi era o melhor brasileiro, mas caiu da sétima para a nona posição. Buemi se manteve na ponta, seguido de Hughes, Bird, Ticktum e Rast.

Na quarta volta, Bird superou Hughes pela segunda colocação e partia para cima de Buemi. O britânico manobrou sobre o suíço na sétima volta, se tornando o novo líder.

Di Grassi pegou o modo ataque na 11ª volta, tendo que brigar com os pilotos ao seu redor, especialmente Dennis. Após o uso do dispositivo pela primeira vez, o brasileiro era o 11º.

Bird, que já tinha quase dois segundos de vantagem sobre Buemi, optou pelo modo ataque na 14ª volta. Curiosamente, a vantagem do britânico ficou em 1 segundo após o uso.

Na metade da corrida, Bird liderava e vivia a expectativa de ver Buemi utilizar o modo ataque pela primeira vez. Enquanto isso, di Grassi caia para o 12º posto.

O suíço foi atrás do modo ataque, mas perdeu o segundo lugar para Wehrlein, que também aproveitou para pressionar Bird pela liderança, mas o britânico manteve o comando.

Na 30ª volta, não teve jeito, e Wehrlein superou Bird pela ponta, tendo ainda mais um minuto de modo ataque à disposição.

Logo na sequência, Dennis superou Buemi pela terceira posição, enquanto o suíço buscou o modo ataque.

No 34º giro, ele também passou Bird pela segunda colocação. Ao mesmo tempo, Wehrlein pegava o seu último modo ataque, sem ser pressionado pelo segundo colocado.

As voltas finais foram reservadas pelo duelo pela vitória, entre Wehrlein e Dennis. Apesar de ser pressionado, o alemão conseguiu garantir a viória. Bird fechou o pódio. Entre os brasileiros, di Grassi foi o 13º e Sérgio Sette Câmara o 15º.

Resultado

