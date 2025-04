F-E: Nato supera Dennis e faz a pole em Miami; di Grassi é sétimo

A Fórmula E realizou na manhã deste sábado a classificação para o ePrix de Miami. Em final protagonizada pela Nissan e pela Andretti, Norman Nato se mostrou superior para conquistar a pole, à frente de Jake Dennis. Líder do campeonato, Oliver Rowland larga em 16°.

O brasileiro Lucas di Grassi teve uma boa classificação e passou para a fase de mata-mata pela primeira vez no ano. O piloto da Lola Yamaha Abt larga em 7º na prova de logo mais.

Fase de grupos

No grupo A, António Félix da Costa marcou o melhor tempo, com 1min24.796s. Stoffel Vandoorne, Jake Dennis e David Beckman completaram o top 4 e garantiram vaga no mata-mata. Atual líder do campeonato, Oliver Rowland não conseguiu um bom tempo e vai largar na oitava fila.

No grupo B, Robin Frijns foi o mais rápido, marcando 1min24.756s. Lucas di Grassi chegou a liderar a sessão, mas ficou com o segundo melhor tempo. É a primeira vez no ano que o brasileiro vai para a fase de duelos. Norman Nato e Nyck DeVries foram P3 e P4, indo para o mata-mata.

Mata-Mata

Na etapa final da classificação, os quatro melhores de cada grupo se enfrentam em combates diretos, no sistema de quartas de finais, semifinais e finais. O vencedor fica com a pole e o perdedor da final com o segundo. Os semifinalistas ficam com a segunda fila, definidos pela melhor volta, e o mesmo com os eliminados nas quartas, ocupando as posições de quinto a oitavo.

Os eliminados na fase de grupos têm suas posições definidas pelo resultado da final. O grupo do pole fica com as posições ímpares e do segundo colocado com as pares.

Nas quartas de finais, Dennis foi melhor que Vandoorne e Beckman cometeu um erro em sua volta, sendo superado por da Costa. Nato bateu di Grassi, apesar do brasileiro ter conseguido um bom tempo no último setor, mesmo local onde Frijns triunfou sobre de Vries.

Nas semis, Dennis superou da Costa no fim da sessão e Nato bateu o tempo de Frijns. Na última parte dos duelos, o piloto da Nissan foi o mais rápido, superando o britânico.

O ePrix de Miami acontece ainda hoje, às 15h.

Resultado da classificação em Miami:

Pos. Piloto equipe 1 Norman Nato Nissan 2 Jake Dennis Andretti 3 Antonio Felix da Costa Porsche 4 Robin Frijns Envision 5 Nyck de Vries Mahindra 6 Stoffel Vandoorne Maserati 7 Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT 8 David Beckmann Cupra Kiro 9 Pascal Wehrlein Porsche 10 Edoardo Mortara Mahindra 11 Taylor Barnard McLaren 12 Sebastian Buemi Envision 13 Nick Cassidy Jaguar 14 Mitch Evans Jaguar 15 Dan Ticktum Cupra Kiro 16 Oliver Rowland Nissan 17 Jean-Eric Vergne DS Penske 18 Nico Müller Andretti 19 Sam Bird McLaren 20 Zane Maloney Lola Yamaha ABT 21 Maximilian Günther DS Penske 22 Jake Hughes Maserati

