A Yamaha confirmou nesta semana que seguirá na Fórmula E para além da fase atual da categoria. A marca japonesa renovou seu acordo com a Lola, mantendo a parceria durante a era dos carros Gen4, que serão introduzidos no final de 2026.

Mark Preston, diretor de automobilismo da Lola, havia antecipado isso há dois meses durante uma entrevista ao Motorsport.com, mas agora a extensão oficial do acordo também chegou: as duas marcas continuarão sua colaboração na próxima era da F-E. O acordo inicial para dois anos na era do Gen3 Evo, na verdade, foi mais um prelúdio para o projeto da Lola, que escolheu a F-E como base para seu renascimento no automobilismo.

Enquanto a marca britânica cuidou do design da caixa de câmbio, da suspensão, da embalagem mecânica, do resfriamento e da montagem de todos os elementos, a Yamaha se concentrou no desenvolvimento do trem de força.

Na verdade, a empresa japonesa atua em vários setores, incluindo o de mobilidade elétrica, e sua experiência com trens de força e bancos de testes a tornou a parceira ideal para dar vida ao projeto. Desde o início, a ideia era usar os dois anos do Gen3 Evo como uma espécie de preparatório, aguardando o início do ciclo do Gen4, o mais aguardado pelos fabricantes.

Espera-se um grande salto em termos de potência e especificações técnicas para a Gen4: os kW disponíveis para as equipes aumentarão significativamente, dos atuais 350 kW para uma potência máxima de não menos que 600 kW. Um desafio exigente, que requer um longo período de desenvolvimento, que já começou nos bastidores, como o próprio Preston revelou.

"Sim, começamos a trabalhar no Gen4 e a ajustar algumas das peças finais do acordo. Ao mesmo tempo que as corridas, estamos discutindo. Mas não apenas discussões: também simulações e outros elementos, a fim de preparar o trem de força para a Gen4", disse o diretor da Lola Motorsport em fevereiro passado.

Agora, a partir dessas discussões, chegou-se a um acordo definitivo, que estenderá a colaboração para os próximos anos. A parceria é uma plataforma perfeita para a Lola e a Yamaha Motor desenvolverem tecnologias que moldarão o futuro da mobilidade, aproveitando o ambiente do esporte a motor de alto desempenho.

As duas empresas se juntam à Nissan, Jaguar, Porsche e Maserati como marcas confirmadas para a próxima era da Fórmula E. "Trabalhar ao lado da Yamaha Motor para desenvolver o trem de força que a equipe Lola Yamaha ABT está usando atualmente na F-E tem sido uma experiência positiva e mutuamente benéfica", diz Till Bechtolsheimer, Presidente da Lola Cars.

"Como já estamos comprometidos com o Gen4, estou muito feliz que a Yamaha Motor esteja continuando essa jornada nas corridas elétricas conosco. Com sua vasta experiência e compromisso em promover a mobilidade sustentável, eles são o parceiro perfeito para a Lola Cars. Estamos ansiosos para continuar a impulsionar a inovação por meio do automobilismo junto com eles".

"A Yamaha Motor está acelerando a pesquisa e o desenvolvimento de várias tecnologias para adquirir e aprimorar novas competências essenciais que possam oferecer Kando [expressão japonesa para os sentimentos simultâneos de profunda satisfação que experimentamos quando nos deparamos com algo de valor excepcional] aos nossos fãs e contribuir para a sustentabilidade futura", acrescenta Heiji Maruyama, Diretor Executivo e Diretor da Yamaha Motor.

"Uma dessas iniciativas é a aquisição de tecnologia avançada de gerenciamento de energia, que será aperfeiçoada na F-E. Continuaremos a enfrentar o desafio na era Gen4 como um parceiro técnico da Lola Cars. Estamos muito orgulhosos e animados para aprimorar nossa tecnologia no cenário mundial das corridas elétricas".

Para a F-E, essa é uma confirmação importante, não apenas do ponto de vista técnico, mas também na frente de marketing: ter outra marca forte é crucial para promover a categoria, especialmente considerando que ela foi criada com o objetivo de envolver os fabricantes em um ambiente competitivo e econômico.

