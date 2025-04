Após dois meses de intervalo, a Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, voltando aos Estados Unidos para a primeira edição do ePrix de Miami após 10 anos, trocando o circuito de rua no centro da cidade pelo mítico circuito de Homestead-Miami.

O ePrix de Miami fez parte do calendário da primeira temporada da categoria, antes de ser trocado por Long Beach e Nova York. Mas, com a categoria ainda buscando um palco fixo para suas visitas anuais aos Estados Unidos, Miami volta ao cenário.

Com quatro corridas das 16 previstas para a temporada 2024-25 já realizadas, Oliver Rowland lidera com certa folga, graças às duas vitórias do piloto da Nissan. O britânico tem 68 pontos contra 51 de Taylor Barnard, o estreante da McLaren. António Félix da Costa é o terceiro, com 39, apenas dois a mais que Max Günther, enquanto Jake Hughes fecha o top 5 com 27.

Em um ano complicado com a equipe Lola-Yamaha ABT, o brasileiro Lucas di Grassi segue sem pontuar na temporada 2024-25, ocupando a 22ª e última colocação no campeonato.

Confira a programação da Fórmula E em Miami:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 17h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 08h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 10h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 15h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

