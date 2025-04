Pascal Wehrlein venceu o agitadíssimo ePrix de Miami da Fórmula E. O piloto da Porsche cruzou a linha de chegada em segundo, mas devido à punição de Norman Nato, ficou com a vitória. O brasileiro Lucas Di Grassi chegou em sexto, mas, também devido às punições de outros pilotos, herdou o segundo lugar.

A corrida

A largada foi tranquila com Nato mantendo a liderança. Antônio Félix da Costa foi para a segunda posição ainda na primeira volta e Nyck de Vries assumiu a terceira. Na abertura da volta 2 o piloto da Mahindra passou o português da Porsche e assumiu a ponta.

Robin Frijns superou Nato e di Grassi foi ultapassado por Stoffel Vandoorne na volta 3. Sebastian Buemi largou em 12° e na volta 6 já era quinto. Na volta 7, os níveis de energia estavam por volta de 78%. Nato assumiu a liderança, que foi sendo revezada entre ele, de Vries e da Costa nas primeiras voltas

O attack mode, que dá mais potência aos pilotos, começou a ser ativado na volta 9. O primeiro a utilizar foi Buemi, que estava em sétimo e conseguiu ultrapassar Taylor Barnard , de Vries, Edoardo Mortara e Frijns, se tornando terceiro colocado. Vandoorne também escolheu utilizar o recurso e superou Barnard, que também perdeu posição para de Vries.

Pouco tempo depois, Jean-Éric Vergne escapou da pista e foi para a grama, mas conseguiu se recuperar. Vandoorne e de Vries utilizaram o Modo Ataque na volta 11 e se tornaram P3 e P1, respectivamente. Na metade da prova, de Vries, da Costa, Frijns, Vandoorne e Nato formavam o top 5. Di Grassi era 15° e escolheu utilizar o reforço de potência na volta 14 e começou a escalar o pelotão.

A 6 voltas para o fim, uma batida envolvendo Jake Hughes, Maximilian Günther e Mitch Evans mudou toda a prova. O safety car foi acionado e momentos depois, a bandeira vermelha. A prova foi paralisada e só retornou na volta 22, com relargada liderada por da Costa, seguido por Wehrlein, Mortara, Frijns e di Grassi.

Mortara logou tomou o segundo lugar e alguns pilotos precisaram acionar o Modo Ataque já nessa volta, por causa do tempo, incluindo di Grassi. Wehrlein, com attack mode ativado, assumiu a liderança e Frijns também superou da Costa. Líder do campeonato, Oliver Rowland fez uma corrida de recuperação e, em quinto, também superou da Costa.

Na última volta, di Grassi foi ultrapassado por Bird e ficou com a sexta colocação. Wehrlein foi superado por Nato nos últimos metros, mas após a bandeira quadriculada, foi anunciado que o piloto da Nissan não tinha utilizado todo o tempo do attack mode, sendo punido e perdendo o P1. Além dele, Frijns, Bird e Rowland também sofreram punição, dando a di Grassi o segundo lugar.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!