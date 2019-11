Na noite desta segunda-feira, 25 de novembro, a Deputada Federal Bia Kicis (PSL-DF) publicou um vídeo em suas redes sociais que mostra o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinando uma carta de apoio à inclusão da cidade do Rio de Janeiro no calendário da Fórmula E.

No vídeo, é possível ler o conteúdo da carta, escrita em português, que destaca a capacidade da capital carioca em sediar grandes eventos, citando como exemplo a realização das Olimpíadas de 2016 e os jogos da Copa do Mundo de 2014. O potencial turístico e a prosperidade da cidade também são mencionados no documento.

Durante o vídeo, a deputada destaca a importância do apoio do Presidente, e chama a atenção também para o apoio do Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que por sua vez, elogia a iniciativa do tricampeão Nelson Piquet, que segundo ele, teria levado a pauta ao Presidente e seus filhos. Por fim, o Presidente Bolsonaro ainda elogia o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

A saga brasileira na F-E

O Brasil não fará parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile deve ser o único representante sul-americano para o próximo campeonato. Confira a saga brasileira na categoria:

Galeria Lista O Anhembi chegou a ser confirmado pela FIA há dois anos, em um traçado semelhante ao da Indy, mas sem sucesso 1 / 8 Foto de: IndyCar Series Buenos Aires é uma das cidades sul-americanas que já recebeu a provas da Fórmula E 2 / 8 Assim como Punta del Este e... 3 / 8 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Santiago, no Chile 4 / 8 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Outra opção em São Paulo seria a região do Parque do Ibirapuera 5 / 8 Apesar de nunca ter recebido uma prova sequer da Fórmula E, o Brasil tem dois campeões na categoria. Nelsinho Piquet, logo na temporada inaugural... 6 / 8 Foto de: FIA Formula E E Lucas di Grassi, na terceira temporada da história 7 / 8 Foto de: Molly Darlington / Motorsport Images Felipe Massa é um dos astros que estão no grid da categoria, atualmente. 8 / 8 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

