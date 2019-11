A etapa de Santiago da Fórmula E está programada para acontecer no dia 18 de janeiro de 2020, apesar do Rali do Chile ter sido cancelado, devido à recente agitação social no país.

No início desta sexta-feira foi confirmado que o evento do Mundial de Rali em Concepcion não acontecerá em abril de 2020, após tumultos contínuos e o estado de emergência declarado no Chile.

Entende-se que havia preocupações do governo chileno sobre gastar dinheiro ao levar o WRC ao país pelo segundo ano consecutivo, enquanto ocorre a atual onda de protestos.

Mas o Motorsport.com apurou que o evento da F-E é um caso que envolve capital privado, com o dinheiro necessário para a corrida no O'Higgins Park, em Santiago, vindo dos organizadores.

Uma fonte também confirmou ao Motorsport.com que as equipes da F-E foram informadas na tarde desta sexta-feira que o planejamento da corrida estaria indo conforme o combinado.

O Motorsport.com entrou em contato com a F-E para comentar e a categoria confirmou que a etapa está programada para acontecer normalmente.

Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E