Fórmula E: Confira horários e como assistir ePrix do México

A Fórmula E modificou significativamente seu calendário para esta temporada, pela primeira vez em seus nove anos de história, a categoria de monopostos elétricos disputará uma temporada completa no mesmo ano civil.

Nos dias 28 e 29 de janeiro, aconteceram as duas primeiras rodadas da temporada 2021-2022 em terras sauditas, especificamente em Diriyah, local que recebeu duas corridas nas quais Nyck de Vries e Edoardo Mortara venceram.

Duas semanas depois, os carros elétricos voltam a aparecer no asfalto para realizar o ePrix da Cidade do México, disputando assim o terceiro evento da temporada, que consistirá em uma única etapa no sábado, 12 de fevereiro.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 11h Treino Livre 2 Sábado 12h50 Treino Classificatório Sábado 14h40 TV Cultura e SporTV 3 Corrida Sábado 19h TV Cultura e SporTV 3

